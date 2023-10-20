【摩通推介】恒指逼近年內低位 港交所即將公布業績
2023年10月20日 11:05
東網電視更多新聞短片
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾於一個午餐會上發表講話，指現時貨幣政策不算太緊縮，而聯儲局將繼續視2%為通脹目標。美國10年期債息逼近5厘，創2007年7月中以來新高，三大指數創近兩周新低，其中納指連跌3日，逐步逼近近月14,600點的密集支持。如投資者計劃部署反彈可參考購(10009)，行使價17,200點，實際槓桿15.7倍，2024年03月15日到期。產品特點：較高槓桿、低街貨。相反，納指今年3個反彈高位形成了一條下降軌，如認為大市或會進一步下跌可留意沽(10938)，行使價14,000點，實際槓桿8.1倍，2024年03月15日到期。產品特點：活躍條款、貼價。
地緣風險持續，港股同樣受壓，受一眾重磅科技股拖累下，恒指昨日(19日)跌436點，靠近月初創下的今年低位。輪場資金相當活躍，好倉昨日錄1.5億港元流入，金額為8月2日來最多。另外，摩根大通恒指牛熊證加權比例跌至32水平，為近兩周以來最低，比例愈低表示牛證投資者較熊證投資者愈進取。截至今早(20日)10點30分，港股再跌近百點，本周已調整超過3.5%，如投資者欲趁低吸納好倉可注意牛(63160)，收回價16,600點，實際槓桿21.2倍，2025年9月29日到期。產品特點：中距離、低街貨。如擬部署追沽可留意熊(56652)，收回價17,641點，實際槓桿26.8倍，2026年05月28日到期。產品特點：活躍條款、全場最貼熊。
港交所今日中午公布業績，第三季大市交投較去年同期相若，但市場認為受惠於高息環境，港交所投資收益或上升，業績或有望較去年升近兩成。近期港交所輪場資金流活躍，市場憧憬促進股票市場流動性的措施或短期內公布，港交所上市期權及不少窩輪的引伸波幅於近月高位徘徊，繼續看好股價可參考港交購(18294)，行使價310.2港元，實際槓桿13.1倍，2023年12月22日到期。如認為港交所股價或失280元密集支持並進一步回落，可留意港交沽(18304)，行使價241.11港元，實際槓桿10.2倍，2024年01月31日到期。
免責聲明：本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）亞洲上市衍生產品銷售部編製，其僱員可能持有不時在本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。認股證及牛熊證乃無抵押之結構性產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N 類牛熊證投資者將不獲發任何金額；(ii) R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責決定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。摩根大通或其聯屬公司可能涉及其他財務、投資及專業活動該等活動可能引發有關結構性產品的利益或利益衝突。本資料所載的資訊及數據乃取自相信為可靠的來源而真誠地編製。摩根大通及其聯屬公司或代理人並無核查有關資料，亦不保證有關資訊、數據或分析的準確性、合理程度或完整性。任何資訊服務提供者或第三方概不保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。如有錯誤以致有任何虧損或損失，摩根大通概不承擔任何責任。任何人士均不得以此等資料作為向摩根大通提出任何申索或訴訟之根據。摩根大通及其聯屬公司並無批准或委任任何代理機構或個人於中國內地代理發行人在香港發行的結構性產品及服務。