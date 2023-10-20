美國五大銀行今年已炒兩萬人　大風暴仍未開始？

受高息及高通脹打擊，美國經濟正在放緩。作為「百業之母」，美國銀行業今年都在裁員，準備寒冬來臨。外媒報道，美國五大銀行今年不知不覺已削減超過2萬個職位，惟大規模的裁員潮恐怕還未開始。

報道指出，新冠疫情大流行期間，華爾街交易活動激增，推動了長達兩年的銀行業招聘熱潮。去年聯儲局啟動加息，過熱的經濟隨即冷卻，銀行開始發現員工過剩，加上高息導致尋求抵押貸款的消費者愈來愈少，發債或收購競爭對手的個案亦大減，銀行家變得無用武之地。

金融服務公司Janney Montgomery Scott研究主任Chris Marinac表示，銀行正盡力削減成本，因為預期明年市況充滿不確定性。他指出，面對企業及消費者的貸款違約率上升，銀行準備在明年進一步削減開支，屆時金融業的裁員潮可能踏入高峰，並對美國勞動力市場造成壓力。

報道引述銀行每季揭露的總員工人數發現，今年裁員最狠的是富國銀行及高盛，分別裁減了大約5%員工。富國銀行今年1月宣布策略性放棄抵押貸款業務後，隨即裁減相關員工。該行高層透露，作為成本削減計劃的一部份，過去3年合共砍掉5萬名員工，惟裁員行動仍未停止。高盛主管則表示，已經「調整了銀行規模」，預計不會再出現像1月一樣的大規模裁員。但根據公布的數據顯示，高盛的員工人數仍在減少。知情人士透露，未來幾周預計將解僱約1%至2%員工。

花旗集團財務總監Mark Mason表示，今年公司員工人數一直穩定在24萬人，但隨着集團宣布將進行重組，現已確定會裁員7千人。根據花旗高管透露，行政總裁Jane Fraser計劃改革公司結構，並出售海外零售業務，將在未來幾季進一步減少員工人數。

除了業務萎縮，促使銀行裁員的一大關鍵因素是，金融領域的跳槽速度較前幾年大幅放緩，不少預期會「出走」的員工結果被逼滯留，導致銀行的員工人數超出預期，最終要由銀行落手將過剩的人手裁減，投資銀行便是重災區。摩根士丹利行政總裁James Gorman表示，由於投行活動長期放緩，該行今年已裁員約2%。