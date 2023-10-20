【高盛推介】騰訊失守300元 阿里創近月新低
2023年10月20日 11:45
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股昨日(19日)跌約0.7%，今早(20日)繼續下跌，失守300元關口，最低見295元的本年至今低位。現報295.8元，跌約1.4%。有券商指騰訊積極擁抱人工智能浪潮，料可釋放更大潛力，並料騰訊今年第三季實現營收1,528億元人民幣，按年增加9.1%。
阿里巴巴昨日跌約0.7%，今早繼續下跌，最低見80.1元，創4個月新低。現報80.25元，跌約1.5%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金持續吸納，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約3,760萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於本周二及本周三共錄得約250萬元資金流入。
阿里方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約250萬元。淡倉於昨日亦獲資金轉向流入，有約50萬元。
投資者如看好騰訊，可留意屬少數中年期貼價條款的高敏感度、高槓桿騰訊購(20249)。中期輕微價外選擇可留意低街貨騰訊購(20106)。投資者如看淡，輕微價外選擇可留意低面值騰訊沽(16028)。中年期選擇可留意騰訊沽(19558)，時間值損耗較低。
騰訊購20249，行使價316.43元，2023年12月29日到期，實際槓桿12.9倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。
騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.6倍，中期輕微價外、低街貨。
騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿11.2倍，輕微價外、低面值。
騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿6.7倍，中年期、時間值損耗較低。
阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿6.6倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.3倍，低面值、高槓桿。
阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.1倍，貼價。
騰訊及阿里牛熊證條款：
騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率15.7倍。
騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率10.0倍。
騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率8.0倍。
阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率12.5倍。
阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.0倍。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。