Tesla光環已失？分析員：愈來愈像一間普通車廠

美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)上季純利大跌44%，收入及盈利都不及華爾街預期。分析員歸咎公司不斷降價，直指Tesla已失去光環，愈來愈像一家「普通汽車公司」，將難以撐起高估值。

Tesla公布糟糕的業績後，周四(19日)股價重挫9.3%，市值蒸發超過700億美元(約5,460億港元)，也導致行政總裁馬斯克的身家最少縮水160億美元。外媒引述分析員指出，目前Tesla市值接近7,000億美元，雖然仍大幅拋離競爭對手，但其核心汽車銷售業務的盈利，上季跌至4年多以來最低，甚至接近通用和福特兩家傳統車廠的水平。

Tesla今年屢次減價促銷，顯示客戶不再願意以高價購買其電動車，惟業績反映減價策略未能挽救公司。馬斯克也指出，高息削強消費者購買力，才是Tesla滯銷的主因，結果減價只令Tesla的毛利率收窄。

摩根大通分析員Ryan Brinkman表示，無論如何，Tesla不得不採取減價策略，銷量卻低於市場預期，直言Tesla愈來愈無法維持當前的估值。Sanford C. Bernstein分析員Toni Sacconaghi指出，要證明Tesla股價是否合理，必須從投資者必須相信該公司「可以達成非常高的銷售量及利潤率，類似一家科技或軟件公司，而不是傳統的汽車公司，但他認為，Tesla愈來愈像後者，暗示其估值跌至接近一家傳統車企更為合理。