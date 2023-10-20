【產經直播】恒指長假後恐跌穿今年低位？

美債息10年期曾觸及5厘，是自2007年首次，隔晚美股嚇窒反覆向下。港股周五(20日)長假期前亦都表現反覆，近尾市越跌越深，盤中曾跌177點，低見17,118點，收市跌123點，報17,172點，恐再創今年新低？展望下周美國將公布第3季GDP，以及9月個人消費開支(PCE)物價指數，將如何左右大市表現？環球股市暫時都無運行？

內地A股亦向下，上證指數跌破3,000點心理關口，北上資金本周淨賣出A股逾240億元人民幣，創8月18日來最大單周淨賣出額；外電報道，外電引述大行摩根士丹利指出，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有的階段，建議投資者不要趁低吸納內地股票，預期A股仍未見底？

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