【產經直播】恒指長假後恐跌穿今年低位？
2023年10月20日 16:25
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銀河證券業務發展董事羅尚沛（左）
美債息10年期曾觸及5厘，是自2007年首次，隔晚美股嚇窒反覆向下。港股周五(20日)長假期前亦都表現反覆，近尾市越跌越深，盤中曾跌177點，低見17,118點，收市跌123點，報17,172點，恐再創今年新低？展望下周美國將公布第3季GDP，以及9月個人消費開支(PCE)物價指數，將如何左右大市表現？環球股市暫時都無運行？
內地A股亦向下，上證指數跌破3,000點心理關口，北上資金本周淨賣出A股逾240億元人民幣，創8月18日來最大單周淨賣出額；外電報道，外電引述大行摩根士丹利指出，外國投資者從A股市場流出已進入前所未有的階段，建議投資者不要趁低吸納內地股票，預期A股仍未見底？
港交所(00388)第3季盈利29.5億元，按年增長30%，收入及其他收益50.84億元，按年升18%，均勝預期。港交所總裁歐冠升表示，面對環球市場多重挑戰，季績反映港交所充滿韌性。港交所績後轉跌為升，升近1%，仲有無上望空間？
國家統計局公布9月內地70大中城房價數據，雖然9整體樓價維持下跌，但一線城市止跌企穩，內地推樓市政策「組合拳」多地接連出台「認房不認貸」、放寬限購等，已見成效？其中碧桂園(02007) 澄清「創始人父女或已離境」屬謠言後，又傳賣澳洲房產償債，但股價不跌反升5.6%，惟投資者不宜沾手？
中國鐵塔(00788)首三季收入升2.1%，EBITDA升1.4%，純利則升14.8%。公司最大收入來源塔類業務前景，難有強勁增長？若以該股收息，股息率唔見得吸引？
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