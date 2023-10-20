道期偏軟　油價升1%

美匯指數報106.31；港匯見7.8209；離岸人民幣(CNH)報7.3360；美元兌日圓報149.94；歐元處1.0585；英鎊報1.2113。金價報1,951美元。油價升逾1%，布油報93.21美元，紐油報89.34美元。比特幣企2.97萬美元。道指期貨跌21點。

●恒生指數收市報17,172點，跌123點或0.71%。國企指數收報5,871點，跌52點或0.89%；科技指數再創近半年新低，收報3,662點，跌38點或1.03%。主板全日成交827億港元。

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