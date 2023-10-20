第三季新盤貨尾升至2.04萬伙　創近廿年新高

有報告指，2023年截至第3季一手私人住宅新盤貨尾升至近20年新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，上季一手新盤貨尾量續升，升至20,483個，創2003年後新高。在加息持續及樓價下跌打擊下，新盤銷情未如理想，拖累待售單位向上升穿二萬個危險水平。本地經濟放緩，樓市下行調整未完，發展商新盤銷售壓力增加，展望第四季貨尾量將繼續增加。

該行選取今年第3季選取332個新盤統計，單位總數約125,369個，登記售出約104,674個，而期內貨尾有約20,483伙，按季增加約1,398個，數字是2003年第4季22,485個後的高位。貨尾比重亦連升兩個季度，今年第3季比例佔約16.3%，按季上升約1.2個百分點，是創2013年第4季約17.3%後的近10年新高。

按區域統計，2023年第3季新界區的貨尾量明顯增多，按季增加約605個，有約9,086個，因為元朗增加約532個，將軍澳增約482個，該兩區大型新盤銷情欠佳，故有較多貨尾待售所致。至於九龍區貨尾按季多約500個，有約8,826個，增幅集中在黃大仙及紅磡，分別上升約428個及約224個。而港島區貨尾按季則多約293個，有約2,571個，主要來自香港仔增加的約382個。

另外，上季貨尾量較多的地區，包括黃大仙佔約3,638個，將軍澳則有約2,037個，而元朗及大埔分別有約1,974個與1,443個，觀塘有約1,752個。