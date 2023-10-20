淘天部署購物優惠節　料有10億消費者參與

淘天集團首席執行官戴珊表示，中國的大市場仍有很大成長空間，國內生產製造能力還有龐大升級空間，消費者需求始終夠大，決定了中國市場依然強勁有力，成長潛力的確定性更強。淘寶天貓將堅定地做深做透中國大市場，聯合品牌商家一起，為消費者提供更好的產品價值和消費體驗。

淘寶與天貓將於下周二晚上8時啟動預售，並設兩輪售賣期，分別是10月31日晚上8時至11月3日，以及11月10日晚上8時至11月11日。目前已有超過100萬個品牌及商家確定參與購物優惠節，比去年更多，其中投入短視頻推廣計劃的商家數按年增長逾4倍。

另外，為響應消費者和商家訴求，今年購物優惠節進一步簡化玩法。在跨店滿減的傳統之上，大規模推出直降會場提供15%折扣，並將全網實時動態比價最低的天貓商品加上標籤。平台還與品牌推出88VIP、直播、品牌會員等各類紅包和優惠券，形容「官方投入力度將為史上最大」。