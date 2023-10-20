大新料年底前本港通脹或輕微升溫　維持全年2%之預測

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，本港通脹略為加快，9月份整體消費物價指數通脹按年上升2%，較8月加快0.2個百分點，略高於市場及該行預期的1.8%。若扣除一次性紓困措施，基本通脹按年上升1.8%，較8月加快0.3個百分點。

9月私人房屋租金按年升幅略為加快0.1個百分點至0.5%，連續4個月升幅加快，續創3年來最大升幅，或反映租住房屋需求上升。食品價格按年升幅加快0.8個百分點至3%，或由於更多市民外出用膳，帶動外出用膳價格進一步回升，以及受到9月接連多次颱風及暴雨影響，導致基本食品價格增長1.3%，扭轉8月0.1%跌幅。電力、燃氣及水的價格升幅由今年初的約2成升幅逐步放緩至2.9%，升幅續創逾一年來最慢；耐用品價格按年跌幅收窄至1.8%，連續13個月下跌。

整體而言，隨着勞動人口回升，或繼續推動住屋需求，同時樓價下跌，部分人可能轉買為租，而且住宅差餉減差餉減免結束，私人住宅租金未來升幅或稍為加快；其他主要消費項目的價格升幅略較前幾個月為高（電力、燃氣及水費除外），年底前通脹或會輕微升溫，但今年全年年通脹預測維持按年上升2%。