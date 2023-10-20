天賦海灣四房戶1298萬沽　持貨12年仍蝕錢離場

大埔白石角天賦海灣四房單位，議價後售1,298萬元，原業主即使持貨已約12年，但帳面仍要蝕讓約8萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鄭俊輝表示，柴灣新德樓低層D室，實用面積411方呎，兩房間隔，原先放盤時開價518萬元，以465萬元沽出，累減53萬元或約一成，呎價約11,314元，新買家為同區換樓客。

●美聯錢敏義稱，鰂魚涌太古城10月暫錄約12宗買賣，恒星閣低層F室，實用面積約718方呎，剛以1,070萬元獲承接，呎價約14,903元，原業主於1996年12月以約556萬元購入，帳面獲利約514萬元。

●美聯盧浩指，北角和富豪庭自7月後首宗成交，為低層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，近期叫價約728萬元，議價後售670萬元，呎價約14,378元，屋苑約5年來首宗低於700萬元成交。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園13座中層C室，實用面積約797方呎，套三房設計，望園景，成交價1,160萬元，原業主早於今年8月放盤，叫價達1,288萬元，最終減價128萬元成交，呎價約14,555元，約8年帳面升值僅62萬元。

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九龍區

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣6座低層A室，實用面積約737方呎，套四房間隔，望內園泳池景及開揚海景，以14,00萬元易手，呎價約18,996元，較對上同面積單位上月賣1,525萬元，再低約8%。

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新界區

●中原吳啟業表示，大埔白石角10月暫錄約6宗二手買賣，天賦海灣17座中層A室，實用面積約1,065方呎，四房連套房及儲物房間隔，開價約1,400萬元，議價後以1,298萬元沽出，呎價約12,188元，原業主持貨約12年帳面蝕讓約8萬元。

●中原楊頌堯指，大埔翠屏花園A座中層6室，實用面積約269方呎，一房間隔，開價約355萬元，議價後以325萬元沽出，呎價約12,082元，新買家為上車客。

●中原侯惠良稱，沙田第一城10月暫錄約12宗買賣，屋苑48座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，3月放盤開價約520萬元，10月減至430萬元，日前議價後以405萬元易手，呎價約13,322元，累減約115萬元，新買家為上車客。

●中原曾展鵬表示，沙田及大圍10月暫錄約40宗二手買賣，沙田河畔花園B座中層8室，實用面積約242方呎，一房間隔，4月放盤叫價約450萬元，議價後售360萬元，累減90萬元，呎價約14,876元，做價時光倒流至約2016年水平。

●世紀21奇豐李仕明表示，沙田溱岸8號1座高層G室，實用面積約743方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價1,350萬元，終以1,280萬元沽出，減價70萬元或約5.2%，呎價約17,227元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山天宇海7B座高層A室，實用面積約750方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，原叫價980萬元，獲買家洽購，減20萬元至960萬元成交，呎價約12,800元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山居屋錦泰苑G座中層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，望部分海景，未補價第二市場叫價470萬元，放盤4個月，減價約20萬元，終以450萬元沽出，呎價約8,893元。

●美聯黃富國稱，將軍澳新寶城4座中層B室，實用面積約561方呎，三房間隔，最初開價800萬元放售，吸引睇樓多時的同區租客洽購，放盤兩日終減價30萬元或約4%，以770萬元易手，呎價約13,725元。

●中原柯勇表示，將軍澳10月暫錄約64宗二手買賣，日出康城首都3座右翼高層C室，實用面積約680方呎，套三房間隔，以813.8萬元易手，呎價約11,968元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋和明苑B座高層2室，實用面積約597方呎，三房間隔，有裝修，8月未補價第二市場放盤叫價538萬元，累減56萬元，區外綠表買家以482萬元購入，減幅約10.4%，呎價約8,074元。

●中原伍耀祖稱，天水圍居屋天富苑L座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場開價418萬元，減價4.2萬元，以413.8萬元易手，呎價約6,366元。

●中原葉津榮指，屯門10月錄約60宗二手買賣，卓爾居6座低層F室，實用面積約706方呎，套三房間隔，今年8月開價848萬元，連月劈價，減至768萬元獲買家洽購，議價後售728萬元，呎價約10,312元，較銀行估價低近10%，新買家同區分支家庭。

●美聯李貫甡表示，青衣灝景灣7座低層C室，實用面積約691方呎，套三房間隔，擁全海景，約半年前以1,250萬元放售，近日獲外區用家洽購，議價後以990萬元易手，累減260萬元，呎價約14,327元。

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