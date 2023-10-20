日出康城新盤單日連沽3伙 馬鞍山洋房8130萬易手
2023年10月20日 21:31
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一手市場於周五(20日)暫錄約8宗成交，將軍澳日出康城樓盤單日售出3伙，吸金逾2,797萬元。馬鞍山新盤有洋房透過招標以8,130萬元沽出。
●馬鞍山雲海別墅月內累沽5伙 吸金逾3億
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，在半個月之內累計售出5座洋房，吸金逾3.19億元。據項目成交紀錄冊顯示，項目於周五(20日)招標售出Plumeria Avenue 1號洋房，實用面積3,089方呎，採四房三套間隔，連1,087方呎花園，以8,130萬元成交，呎價約26,319元。資料顯示，上述買家採用720 日(提前入住)付款計劃入市。
●沙田大埔公路畢架．金峰頂層特色戶3,728萬元沽
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，最新售出1座11樓E室頂層特色戶，為實用面積1,429方呎，三房間隔連工作室間隔，附420方呎平台，連同1個車位以3,728.56萬元沽出，呎價約26,092元。
●將軍澳日出康城凱柏峰III單日賣出3伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周五(20日)連沽3伙，共涉逾2,797萬元。其中，3A座23樓B室，實用面積719方呎，三房連儲物室間隔，成交價1,288.2萬元，呎價約17,917元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH兩房呎價約20,802元
恒基地產(00012)旗下紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH，周五(20日)以805.05萬元售出26樓B室，實用面積387方呎兩房間隔，呎價約20,802元。
●油塘親海駅取消「呼吸Plan」
長實集團(01113)油塘親海駅I及親海駅II，週五(20日)更新價單，取消最高可承做九成按揭的「呼吸Plan」。就上述安排，該集團營業部首席經理郭子威表示，鑑於近期按揭公司已上調樓花高成數按揭，準買家可於限定樓花期間取得高成數按揭，加上美國息口有見頂跡象，兩項因素均與親海駅原本提供的高成數按揭有重疊，故有關計劃「功成身退」。
●長沙灣睿峰兩房逾1,438萬元沽
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新售出西翼33樓A室，為實用面積446方呎的兩房單位, 成交價逾1,438萬元，呎價約32,240元。