日出康城新盤單日連沽3伙　馬鞍山洋房8130萬易手

一手市場於周五(20日)暫錄約8宗成交，將軍澳日出康城樓盤單日售出3伙，吸金逾2,797萬元。馬鞍山新盤有洋房透過招標以8,130萬元沽出。

●馬鞍山雲海別墅月內累沽5伙 吸金逾3億

●沙田大埔公路畢架．金峰頂層特色戶3,728萬元沽

●將軍澳日出康城凱柏峰III單日賣出3伙

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH兩房呎價約20,802元

●油塘親海駅取消「呼吸Plan」

●長沙灣睿峰兩房逾1,438萬元沽

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新售出西翼33樓A室，為實用面積446方呎的兩房單位, 成交價逾1,438萬元，呎價約32,240元。