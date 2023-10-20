美股道指挫62點　10年期債息回落至4.9厘

10年期美債孳息率回落至4.906厘，惟美股3大指數周五早段續偏軟，道指跌62點，報33,362點；標指跌6點，報4,271點；以科技股為主的納指跌34點，報13,151點。港股夜期報17,106點，跌67點，低水66點。

美國利率持續高企，恐對消費構成衝擊。黑石集團總裁Johnathan Gray警告，在30年期住宅按揭利率、汽車按揭利率升至8厘後，消費者的行為將會出現改變；長時間的高利率必然會導致經濟增長放緩。

外媒最新的統計數據顯示，美國30年期定息按揭利率已升至8厘，創下23年新高。雖然置業者一般會獲得折扣，最終實際利率可能為7厘，但如此之高的利息負擔仍會損害購買意欲。

Gray又表示，利率上升最終會為所有金融資產估值帶來壓力，機構投資者亦推遲了入市時機，併購交易規模也會相應減少。然而，他認為聯儲局完成抗通脹的任務後，在某個時間點債息將會穩定下來，屆時將會有更多投資機會，所有被壓抑的金融交易需求(如企業融資、出售及併購業務等)都會得到釋放。

企業消息方面，美國運通公布截至9月底止一季業績，純利按年升30.63%，報24.18億美元。該公司股價早段跌2.32%。

共享辦公室巨頭WeWork宣布，任命David Tolley為新任行政總裁。該公司在一份聲明中表示，公司的重組計劃將會在Tolley的帶領下進行。WeWork股價升跌0.1%。

瑞銀集團在收購瑞信後，兩家銀行的業務進一步整合。消息指瑞銀即將啟動在瑞信的新一輪裁員，涉及10%的後勤支援員工。