東方日報B1：A股港樓跌不斷　年內升幅玩完

中國及香港的股樓市場皆受壓，齊陷信心危機！堪稱「定海神針」的內地滬綜指周五(20日)步港股後塵，今年以來表現已陷入倒跌狀態，尋底之旅沒完沒了；而美資投行不忘踩多腳，警告別入市撈底。同樣呈破底之勢的，還有香港樓市，地產代理的二手住宅樓價走勢創近6年半新低。可見，一場圍繞中港資產十級風暴，要來的終歸要來，且看兩地政府如何拆招，化解危機！

中國A股愈救愈低迷！滬綜指周五甫開市已跌穿3,000點重大關口，意味去年11月初以來一直守護的「三千保衞戰」再遇「滑鐵盧」，全周累計急挫3.4%，為年內最大單周跌幅，導致年初以來的疫後重啟漲幅全數蒸發之餘，更陷入倒跌的危局。美資大行摩根士丹利警告，A股「低處未算低」，不建議「撈底」，除非政策進一步放寬，否則外國基金可能繼續拋售A股，且市場情緒仍然脆弱。

據大摩的統計，A股於8月7日至10月19日累計流出221億美元(約1,723億港元)，創下港股通史上最大規模，該行認為，現時A股投資情緒已回落至十一長假期前的狀態。

過去一周，反映外資資金流向的「北向資金」更淨沽出逾240億元(人民幣‧下同)A股，包括周五再淨減持16.46億元，連續10周錄得淨賣出，令今年外資流入A股的規模進一步縮減至約135億美元。大摩更擔心，這次前所未有的外資撤走潮可能還會持續到年底。

滬深股市3大指數周五跌勢明顯加劇，在悲觀情緒籠罩下，滬綜指下午曾低見2,977點，全日收跌0.74%，報2,983點，創去年11月初的收市新低；深成指及深圳創業板指數均挫0.88%，分別收報9,570點及1,896點，各創2019年10月24日後及2020年4月1日後新低，一周雙雙累跌近半成，連跌3周，拖累年初以來的累計跌幅擴至13.12%及19.17%。同時，滬深兩市主板成交合計縮減近一成至7,317億元。

向來扮演「領頭羊」角色的中央企業再次發功，4日內共19家央企預告回購大計提振A股，加上中國人民銀行周五意外展開8,280億元逆回購規模，單日淨投放7,330億元創新高，計及中期借貸便利(MLF)在內，一周公開市場轉為全口徑淨投放1.08萬億元，反映官方透過雙重回購手段為資本市場「護航」心切，不惜拿出真金白銀向市場傳遞信心，尤其是地方政府債券發行的繳款期限及稅期高峰臨近，應對內地銀行間資金面偏緊的挑戰，或成為人行本月的重要目標。

惟10月的內地貸款市場報價利率(LPR)一如市場預期維持不變，一年期LPR維持在3.45厘，5年期以上則維持在4.2厘，延續上月LPR保持按兵不動的形勢。有分析指，目前借貸利率調整的需求相對降低，未來數月中國仍有可能降低LPR，來降低企業和家庭的債務壓力。

滬京兩大一線城市的第三季地區生產總值(GDP)已出爐，首3季上海GDP按年增6%，北京則升5.1%，比上半年增速回落3.7個百分點及0.4個百分點，下一步穩經濟動力勢再成焦點。

息口持續高企，經濟表現不振，樓市滑落，本港今年累積的樓價升幅終於被全數蒸發。地產代理行一份反映主要二手屋苑樓價走勢的指數，最新報155.18點，跌穿去年底數字，並倒跌約1.01%，創近6年半新低，當中大型單位樓價指數跌幅最顯著，年內下挫約2.21%。業界人士預期，第四季樓價至少會再挫約3至5%。

上述為中原城市領先指數，反映上月底政府放風減辣當周市況，該數字按周跌約1.17%，已蒸發今年升幅，跌穿去年底的156.77點，跌返2017年4月底水平。而最新指數比今年4月的168.4點高位累跌約7.85%，料今季指數將跌至148點。

事實上，該行8大整體樓價指數中，其中7個今年都已回落，大型單位指數去年底報166.66點，最新跌至162.98點，按周跌約0.74%，連跌6周共約3.17%。而大型屋苑及中小型單位，今年分別已跌約1.02%及約0.74%，報154.72點及153.6點。

分區指數方面，新界西今年已累跌約1.88%，按周則下挫約2.37%至142.69點，九龍今年亦跌約1.85%至147.99點，跌返2017年3月中水平，新界東同期都錄約1.6%跌幅。

港島是唯一仍錄升幅的指數，今年漲約1.33%。但區內指標屋苑鰂魚涌太古城實用面積調整呎價，最新跌至約14,845元，比去年底倒跌約2.75%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年樓市表現比預期中更差，主因是交投量跌至歷史新低，樓價因而回落。他又指，近日有消息指，政府將在施政報告公布減辣措施，交投量即時低位回升，惟買家都只會以「裂口價」執平貨，成交價比物業低位再平約5至10%，故加快樓價跌勢。

陳又指，加息環境持續，外圍因素不變，加上戰爭影響港股表現，樓市不會突然由跌變升，即使下周政府措施有溫和調整，交投量有機會回升，但預計今季樓價仍會跌約3至5%，若未有減辣，跌幅更會超過5%。

另方面，美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明指出，該行綜合土地註冊處資料顯示，今年截至本周二，一手私樓及二手住宅註冊量合共約40,033宗，估計首10個月最終不足41,500宗，不僅比樓市冰封的去年同期41,543宗更少，更創自1996年有紀錄以來的28年同期新低。布表示，自從疫情以來，本港樓市從未擺脫「好淡爭持」的局面，當利淡因素抬頭，價量皆會下跌，樓市是香港的重要經濟支柱，樓市不振，經濟自然難復舊觀，故希望政府能大刀闊斧撤辣，為樓市鬆綁。