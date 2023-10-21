【東方日報產評】歐美退場難迴避　中港動盪要防備

中美博弈之下，美國正從其兩大優勢－－技術與資本兩方面圍堵中國。美國與其盟友包括歐洲等資本逐步退出香港市場，以規避地緣政治風險，實際上是難以迴避的事情。

各方得正視在國際大環境的重大變化下，必推動香港的「國際金融中心」重新定義，就是從過去由歐美資本主導的金融市場，改變為由中國領航下多元化國際資本共同參與的金融中心。目前港股正處於這個資本大洗牌的過渡期，只有平常心讓過去的過去，最重要的是及早籌劃走好未來的路。

今年8月，美國總統拜登簽署行政命令，禁止私募基金及創投公司投資中國幾項關鍵技術產業如半導體、量子電腦及某些人工智能（AI）應用等。繼而，本月美國收緊供華AI晶片禁令，美國國會議員則致函投資中國科企的私募基金，要求交代投資詳情，總之就是全方位找中國科技產業投資的麻煩，既不讓中國得到先進設備與零部件，又干預美國資金直接或簡接投資中國相關產業，以圖從科技與資本兩方面包抄中國科技產業。

過去數十載，歐美資金主導香港的金融市場，其高度參與，令香港的金融產業起飛，而香港的經濟景氣，也好大程度跟着歐美經濟步伐走，一旦歐美經濟或金融市場動盪，香港亦會受牽連。

之不過，如今這個形勢已起變化，在中美博弈之下，中國與美國的經貿交往不斷減少，簡單講就是朝脫鈎的方向發展，國際貿易將由過去的全球化，變成分別以中國和美國為核心的兩個體系。作為一個國際金融中心，香港是不可能不受影響的。眼前歐美資金持續減持中港資產，說實話是避不過的現實，香港金融市場大洗牌已在進行中，得積極隨着國家策略尋找新的起步點，這也是應對國際新形勢下必要跨過的一道坎。

雖然美元仍是國際儲備貨幣之首，但隨着美國在全球經濟的影響力褪色，美元獨霸的局面正漸漸生變。另一方面，中國在國際貿易的領導地位不容置疑，少做美國生意，可以多做其他經濟體的生意，反正中國保持門戶大開，也擁有市場、資本和技術協助貿易夥伴共同發展，與東盟、中東諸國的合作空間甚大，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）及「一帶一路」倡議等，都是好好的國際合作基礎。

與其再花心神在留不住的歐美資金，倒不如因應新形勢，積極配合國策發展，開拓多元化市場。資本洗牌的過程必然痛苦，但也就是要決心捱過難關，才有望重新起步，不被市場淘汰。

刻下中國資產受壓，港股都在捱打。身處的第四季，對投資而言，絕對是一個不尋常的季度，暴風雨隨時爆發。不過，市場愈是動盪，就愈得保持清晰的頭腦，謹記過去歷次全球經濟危機，伴隨的都是長期入市機會。刻下沒有人能估到底部在哪，得有心理準備，極端市場動盪還在後頭，只有主動做好風險管理，保留實力，靜候機會。