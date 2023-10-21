【中國盟友】阿根廷貨幣急貶　當地銀行包機急運美元現鈔

剛加入金磚國家聯盟不久、與中國簽訂了一系貨幣互換協議的南美國家阿根廷，因為當地通脹嚴重及貨幣貶值，導致大量民眾將手頭現金兌換成美元。當地的銀行預期美元需求將會攀升，緊急包下多架私人飛機從美國調了5億美元現鈔應急。

美元長期以來一直是阿根廷民眾的「避風港」，最近因為當地9月通脹率高達138%，阿根廷的貨幣披索再度遭到大幅拋售，黑市匯率一度突破1,000披索兌1美元，銀行更預期在10月22日大選前夕，美元需求將會急劇增加。

為了應對急增的美元需求，阿根廷銀行Banco Macro SA、Banco de Galicia 和 Banco Santander Rio等金融機構，決定與美國銀行(Bank of America)合作進口美元現鈔，估計總額高達5億美元。

知情人士透露，這些美元現鈔以貨機運輸方式送往阿根廷，未料阿根廷稅務機構臨時在10 月10日下令將主要國際機場的貨運站關閉72小時，導致7至8架載著龐大美元現鈔的私人包機，滯留在阿根廷機場3天，甚至還有載著美元現鈔的飛機被迫在邁阿密停留了一天。

最終，布宜諾斯艾利斯機場的禁令，並未對銀行造成太大干擾，阿根廷當局在24小時後取消限制。