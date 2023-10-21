道指跌286點　美國運通挫5%　美元兌日圓曾突破150

市場關注中東緊張局勢升級，以及美國會否繼續加息，美股周五(20日)顯著受壓，道指收報33,127點，跌286點或0.86%，納指收報12,983點，跌202點或1.53%，標指亦收報4,224點，跌53點或1.26%。總結全周，道指累跌1.6%，納指及標指分別跌3.2%及2.4%。

美國10年期債息最多回落9.96基點，至4.8903厘，2年期債息降10.04基點，至5.0581厘。

匯市方面，美匯指數一度回落0.17%至106.07；美元兌日圓周五(20日)曾升穿150重要關口，其後市場擔心日本央行出手干預，美元升勢回順，美元兌日圓尾段報149.85，升0.11%。

個股方面，特斯拉(Tesla)及亞馬遜股價收市分别下滑3.7%和2.5%，微軟、Meta及Alphabet都跌超過1%。

美國運通為表現最差道指成分股，股價挫5.4%，雖然其上季多賺3成，不過交易增長持續放緩。地區金融服務公司Regions Financial及Comerica業績欠佳，股價分別插12.4%及8.5%。

此外，港股ADR指數按比例計算，收報16,962點，跌210點或1.24%。

大型藍籌向下，滙豐控股收報58.98港元，較港收市低0.82元；騰訊控股收報284.96元，較港收市低4.04元。