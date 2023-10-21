【星之谷】觀塘2038年交通變天　新居屋可博升值？

上回簡介了兩個預期較受歡迎的2023新居屋——宋皇臺站啟悅苑和屯門延線第16區站旁兆翠苑。今期再談一談3個安達臣道發展區內的安楹苑、安麗苑及安樺苑。雖然預計這些屋苑銷情不會太熾熱，但長遠而言，個別屋苑未來仍有可憧憬之處。

在安達臣道發展區下面一街之隔，是入住多年的秀茂坪公屋安達邨及安泰邨等，入伙以來都有居民反映交通配套不足。

區內更大的交通問題是，出入都要經北面的清水灣道及南面的寶琳路。在繁忙時間，該兩條道路相當擠塞。若然安達臣道發展區的屋苑陸續入伙，進出仍然倚靠該兩條道路的話，情況只會愈加嚴重。

【東九龍建高架捷運】

在安達臣道發展初期，政府曾提出興建「東九龍線」，但後來因傳統「重鐵」未能應付太急速的爬升力而需作重新考慮。假如興建車站，月台就要建於地底，工程費用昂貴之餘，進出站的人流亦必須經升降機或多層扶手電梯，應付大量人流相當吃力。

因此，最新的方案是在地面興建高架捷運系統，取代原東九龍線。

東九龍的住宅區依山而建，實際可以用主要街道分開數層，如以半山的協和街接曉光街計「第一層」、秀茂坪道是「第二層」、安秀道是「第三層」，安達臣道發展區的大平台是「第四層」。

上述的捷運系統，從順利邨至終點站寶達邨，主要沿着秀茂坪道走，即第三層的安達邨、安泰邨居民都要從行人天橋系統，向山下走到第二層才到鐵路站。對於第四層的安達臣道發展區居民，則需要向下走「兩層」才到達鐵路站。

【安麗苑未來迎鐵路效應】

離安達臣發展區最接近的三個站分別為「順安、秀茂坪及寶達」。順安站設於順天邨巴士總站附近、秀茂坪站設於秀茂坪邨近秀明小學、寶達站則設於寶達邨邨口。

以今期三個屋苑計，最接近出入安達臣道發展區的行人天橋系統的安麗苑，距離秀茂坪站約600米，如連同上落樓梯或升降機，估計需要約12至15分鐘才可入站。

最後，居民最關心的是通車時間表。一條新鐵路，由落實至通車，大約需要15至18年，即東九龍捷運系統最快要2038年才通車，2025年入伙的三個安達臣道屋苑居民，只有期盼再期盼，但若然捱得到，屋苑便利度大大提升。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。