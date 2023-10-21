內地少女熱捧珍珠　個別價格漲8成　一粒南洋海水珠值咁多萬...

內媒報道，今年以來全球珠寶市場回暖，繼黃金、翡翠後，最近珍珠在內地備受追捧，珍珠配飾更在年輕人中流行起來，他們熱衷買珍珠，帶動市場價格一路向上，有熱銷珍珠品類升幅達80%。

有店員指，過去店裏超過半數貨品被外國客戶買走，近幾年來內地商家及消費者逐漸成為主流，今年以來，年輕人尤其多。

此外，據直播平台統計，在直播間下單買珍珠的25至30歲的年輕人比例已超過50%，相比前幾年翻近一倍。

有珍珠訂製從業員指，最近自己建立的5個微信群都已經滿員，不時有新朋友入群買珍珠。在這位從業員看來，年輕人買珍珠很看重性價比。

年輕人開始搶購珍珠，價格自然水漲船高。中國珠寶玉石首飾行業協會官網數據顯示，近一年間，淡水珍珠一般升幅介乎30至50%，有熱銷珍珠品類升幅更高達80%。有店主表示，以某條淡水珍珠項鏈為例，去年一條差不多質素的只賣約1,200元人民幣(下同)，現在已經賣到1,800元，而且還是其幾乎不賺錢的情況下，之前賣16,800元一顆的海水南洋珍珠，現在能賣到22,000元。

他稱，今年珍珠價格升幅普遍超預期，價格上漲的原因眾多，明星帶旺珍珠飾品、供求關係發生變化，浙江省諸暨市當地為保護水源降低養殖規模，也有些大型珠寶商看到行情好開始囤貨。

諸暨市有「中國珍珠之都」之稱，是全國80%淡水珍珠的產地。浙江省珍珠行業協會數據顯示，2019年全中國珍珠產量為120萬公斤，到2020年降至100萬公斤，2021年為80萬公斤。

珍珠受熱捧，直播間也開始出現亂象。在消費者投訴平台黑貓投訴上搜索「珍珠」二字，有超過2,000條投訴內容，其中大部分投訴集中在「假貨」、「虛假開蚌」及「貨不對辦」。有消費者指，「有些直播會把染色珠當海水珍珠賣，幾十塊的拿貨價可以賣幾百元。」

業內專家表示，直播間不應成為監管盲區，可以通過建立更加完善的檢測機制及抽檢機制、明晰問題商家責任和對消費者的賠償等，確保珍珠行業的規範發展。