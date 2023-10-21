潘功勝：進一步推動金融機構降低實際貸款利率

內媒報道，人民銀行行長潘功勝表示，要持續深化利率市場化改革，釋放貸款市場報價利率(LPR)改革紅利，有效發揮存款利率市場化調整機制作用，進一步推動金融機構降低實際貸款利率，降低企業綜合融資成本和個人消費信貸成本。同時，維護好存貸款市場秩序。

潘功勝在全國人民代表大會常務委員會會議上稱，金融系統將針對經濟形勢的變化，精準有力實施宏觀調控，切實加強金融監管，着力擴大內需、提振信心、防範風險，推動經濟運行持續回升向好。

潘功勝提出6個重點，包括繼續實施穩健的貨幣政策，全面加強和完善金融監管，持續提高金融服務實體經濟的能力，不斷深化金融改革和對外開放，積極穩妥防範化解金融風險，着力維護金融市場穩健運行。

他提到，穩健的貨幣政策更加精準有力，掌握逆周期和跨周期調節，保持貨幣信貸總量適度，節奏平穩。進一步深化金融供給側結構性改革，支持經濟發展方式轉變和經濟結構優化。研究推出一籃子跨境貿易投資便利化政策，穩妥有序推進人民幣國際化。積極穩妥防範化解金融風險，平穩有序推動重點金融風險處置，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。

對房地產市場風險，潘功勝稱，依照因城施策原則，指導各地精準實施差別化住房信貸政策，加大保交樓金融支持力度，一視同仁支持房地產企業合理融資需求，保持房地產融資平穩。此外，穩妥化解大型房地產企業債券違約風險，強化城投債券風險監測預警和防範。

另外，加強外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體管理，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範跨境資金異常波動風險，維護外匯市場穩健運作。