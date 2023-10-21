鄺紫珊：AI成明年最大題材　把握調整良機布局

受美國擬擴大晶片管制影響，人工智能(AI)股最近顯著走弱，這些都屬於息口敏感，或者是「未來盈利」的公司，很多自第三季以來都出現調整。惟在AI需求長線看好等多方面因素支撐下，可趁相關股份調整時作中長線布局。

AI產業鏈已正全面推展，科技創新引領未來的投資主流，AI的技術過往已在各個領域應用不斷擴展，未來將改變更多商業模式。AI產業需要大量基礎建設的硬件設備，將有機會帶動整個產業鏈的增長空間，包括預料載板、電源供應器、散熱模組等。

生成式AI及ChatGPT技術的發展，反映企業對AI基礎設施的長期及強勁需求，屬於複雜AI模型的訓練會要求更高規格的運算能力，其應用也將帶動邊緣計算需求，相信未來會有更多應用程序提供可優化的新工具。隨着更多企業將GPT相關功能添加至目前的服務當中，將可強化客戶參與度及用家體驗，而軟件技術改善及升級，更可擴大有關領域的發展潛力。

美國聯儲局今年尚有加息的可能，已明確指出需要更長時間去達到2%的通脹目標，已預示政策將需要維持在較高水平一段更長時間，低失業率及持穩的國內生產總值(GDP)將對經濟衰退的預期往後推遲。

雖然經濟降溫，預示企業盈利仍將持穩，尤其是屬於生成式AI領域表現較佳的企業，好像雲端及軟件服務商、半導體產業。隨着愈來愈多企業加入AI技術， AI供應鏈將受惠於中長線發展機會，並持續急速增長。AI將是明年最大題材，趁調整時可趁機布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊