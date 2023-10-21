陳樂怡：申洲國際下半年訂單料改善　推動盈利向上

內地第三季國內生產總值(GDP)勝預期，零售及工業活動延續好轉，惟首9個月商品房銷售金額、面積及房地產開發投資跌幅擴大，穩內房政策效用未見，加上房企債務違約事件時有發生，打擊投資者情緒。另一方面，地緣政治風險升溫，以巴衝突有機會擴大，牽涉更多國家，以至中美科技戰持續，均利淡市場氣氛。預計恒指再測試近月交易區間底部17,000點的支持力度。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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