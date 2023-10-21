陳樂怡：申洲國際下半年訂單料改善 推動盈利向上
2023年10月21日 22:00
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內地第三季國內生產總值(GDP)勝預期，零售及工業活動延續好轉，惟首9個月商品房銷售金額、面積及房地產開發投資跌幅擴大，穩內房政策效用未見，加上房企債務違約事件時有發生，打擊投資者情緒。另一方面，地緣政治風險升溫，以巴衝突有機會擴大，牽涉更多國家，以至中美科技戰持續，均利淡市場氣氛。預計恒指再測試近月交易區間底部17,000點的支持力度。
板塊方面，中汽協早前公布，9月國產重卡銷量8.6萬台，按年增長66%，按月增長20%。1至9月國產累計銷量70.7萬台，按年增長35%。重卡市場表現突出，主要由於去年基數較低，經濟復甦帶動貨運需求及重卡銷量增長，加上出口市場維持高景氣，成為增量空間。個別領域當中，由於今年天然氣價回落，油氣價差擴大，推動天然氣重卡滲透率上升，作為天然氣重卡龍頭的濰柴動力(02338)將可明顯受惠，亦可留意天然氣儲運裝備龍頭中集安瑞科(03899)。
個股推介方面，可留意申洲國際(02313)。國際體育服裝品牌近期業績表現向好，庫存水平明顯改善，本土品牌第三季流水增長良好。我們預計代工龍頭申洲國際下半年訂單料逐步改善，產能使用率提升，推動利潤向上。而且，公司積極開發新面料新產品，多元化產品種類有利於拓展新業務，以及現有客戶的份額佔比。現價對應2024財年預測市盈率20.1倍，低於五年平均水平。目標價90港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)