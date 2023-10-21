郭家耀：UNIQLO母企迅銷業績續上　值得跟進

集團以超高性價比的產品而聞名，旗下品牌包括有UNIQLO(優衣庫)、還包括GU、Theory等。去年全年收益及溢利均見大幅增長，當中溢利更連續三年創下歷史新高紀錄。其中，海外UNIQLO(優衣庫)事業分部於全地區錄得收益及溢利大幅增長，表現強勁。同時，該分部收益在綜合業績中佔比首次超過50%，經營溢利佔比亦達60%。

按各地區而言，大中華地區收益為6,202億日圓，按年增長15.2%。經營溢利1,043億日圓，按年增長25%。該地區下半年度業績回升超預期，全財政年度創下歷史新高業績。南韓及東南亞、印度、澳洲地區的收益總額為4,498億日圓，按年增長46.1%。經營溢利總額為782億日圓，按年增長36.4%。其中，南韓地區對主力商品的資訊宣傳效果顯著，錄得收益及溢利雙雙增長。另外，東南亞、印度、澳洲地區亦錄得收益及溢利雙雙大幅增長。可見北美、歐洲及東南亞地區的UNIQLO(優衣庫)業務持續擴大顧客群，進入增長階段；大中華地區亦自下半季度迎來業績回升，回復至增長軌道。海外UNIQLO(優衣庫)各地區業務及GU(極優)業務步入循序順利發展，確立集團全球收益支柱的多樣化。

日本UNIQLO(優衣庫)業務方面，期內收益總額為8,904億日圓，按年增9.9%。經營溢利總額1,178億日圓，按年增9.2%。同店銷售淨額全年按年增長7.6%。其中，上半年因氣溫走低，HEATTECH保暖內衣系列等冬裝商品銷情強勁，按年大幅增長10%。下半年度因AIRism系列內衣、AirSense外套、打摺長褲等商品銷情持續強勁，按年增長4.7%。全年度網路商店銷售淨額為1,338億日圓，按年增長2.3%，收益佔比為15%。下半年度的毛利率因第四季度單季折扣率及成本率改善，按年上升0.4個百分點。銷售、一般及行政開支占收益比率按年改善0.6個百分點。這主要得益於銷情強勁，使得租金比率、物流費用比率等指標改善。

另外，集團繼續投入開展自動化倉庫，於全球鞏固事業基礎。集團的目標是成為深受全球顧客信賴，且為人們日常生活中不可或缺的「全球第一品牌」。為此，集團將致力於加強推進成為數碼消費零售企業；全球收益支柱多樣化；在事業發展方面追尋有助於可持續發展的商業模式；擴展GU(極優)事業分部，以及包括Theory等業務的全球事業分部；人力資本的強化。其中特別是已成為集團業績成長支柱的海外UNIQLO(優衣庫)事業分部，將致力於加強商品開發及品牌建設，並加速開新店步伐。

集團公布2024財政年度業績預期，預計全年度將錄得收益及經營溢利雙雙大幅增長。綜合收益總額將達30,500億日圓，按年增長10.2%。綜合經營溢利總額將達4,500億日圓，按年增長18.1%；母公司擁有人應佔溢利達3,100億日圓，按年增長4.6%。集團基本面良好，業績持續增長，值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)