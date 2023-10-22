美聯：10月二手住宅註冊量料僅2000宗　近5年最少

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，10月首19日二手住宅註冊量錄1,238宗，較9月同期按月微跌約0.6%；按目前推算，估計全月最終僅約2,000宗，較9月全月2,088宗進一步減少，屆時將創自2018年12月後58個月(近5年)新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，隨着上月香港大型銀行上調新造拆息按揭的鎖息上限，變相調高按息。由於每月供款及壓力測試入息要求同時增加，影響入市意欲；與此同時，市場觀望新一份施政報告或會為樓市撤辣或減辣，觀望氣氛濃厚，二手交投持續低迷。

若以10月首19日二手住宅註冊量按金額劃分，不同金額的宗數表現則各異，當中逾2,000萬港元宗數錄26宗，按月跌約18.8%，跌幅為各金額之中最大；至於逾600萬至1,000萬元個案按月則跌約5.3%，錄305宗；反觀，月內宗數最多的600萬元或以下個案，錄797宗，按月微升約1.7%；而逾1,000萬至2,000萬元個案亦微升約1.9%，錄110宗。在此消彼長下，本月首19日二手註冊宗數輕微下跌。