日本擬2026年推出自駕的士　冀紓緩司機短缺問題

有看過日劇《First Love》的都會發現，日本的士司機年紀普遍較大，因此由滿島光飾演，年約四十的女的士司機，竟成為同事中的「小妹妹」，備受照顧。司機青黃不接一直是日本的士業面對的一大挑戰。然而，自動駕駛科技日漸成熟，或可紓緩問題惡化。

外媒報道，本田汽車、通用汽車及通用旗下的Cruise，計劃2026年在東京推出自動駕駛的士服務，協助解決高齡化社會的勞動力短缺問題。本田表示，三家公司計劃在2024年上半年成立合資企業，現正等待監管部門批准，目標2026年年初開始在東京提供自動駕駛的士服務。

Cruise Origin無人駕駛的士由三家公司共同開發，Cruise Origin可同時容納6個人乘坐，沒有設置司機座位，全程採用完全無人的自動駕駛模式，若在東京都中心地區的公路實際投入使用，將成為日本國內首例。

本田汽車預計最初試行數十輛無人駕駛的士，之後車隊規模將擴大至約500輛，隨後還會逐步增加車輛，擴大服務範圍。本田汽車與通用表示，日本一直面臨的士司機短缺問題，自動駕駛的士將可以滿足日本的交通服務需求，也可以為需要使用的民眾提供更便利的選擇。