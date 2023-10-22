點解Android「死忠」會過檔？呢項優勢iPhone完勝...

早前有一項調查顯示，智能手機用家已不再喜歡經常更換新機，其中一個原因是更換手機需要轉資料及重新輸入大量應用程式密碼，過程非常痛苦。因此，用家目前希望手機能夠用得愈久愈好，毋須每過兩、三年就要做一次「大龍鳳」。而這個趨勢成為蘋果iPhone成功爭取更多Android「死忠」過檔的契機。

過往手機用家習慣「追新機」，根本不會在意手機最盡可以用多久。自從用家改變想法後，開始關注手機的耐用度，發現iPhone明顯較Android手機有優勢。除了非自然損壞及電池的續航力外，手機壽命往往取決於支援系統更新時間的長短。原因廠方若不支援某款手機的系統更新，其功能將會逐漸被削弱，最終「變磚」。

之前有統計顯示，由2007至2018年iPhone機種能支援iOS版本顯示來看，發現iPhone 4可將iOS更新支援達到4年。到iPhone 4s以後，竟然可長達6年，到了iPhone 5s也達到5年，直到iOS 13推出後才無法支援。而在iPhone 6s系列打後，每款新機可以撐足6、7年不是問題。另有研究指出，由2024年起，iPhone平均使用壽命將會達到8年以上。

相對Android手機廠商為了要推出各種不同規格和價位的機種，雖然是搭載Android系統，但操作和系統更新都要根據廠商自行推出，造成每款Android手機升級時間完全不同，如果買太舊款的手機，甚至從來沒看見任何更新提示。

另外，iPhone每隔幾個月就會推出iOS更新，還會強制不斷提醒用戶要更新，每次更新除了會修補系統漏洞，還會添加些新功能或修正錯誤，更讓iPhone用戶體驗使用上會更安全。蘋果甚至會在快中止更新前，再次替舊款設備進行優化，避免無法更新iOS，卡在最後一個版本。

如果用過Android手機都會發現，除非是近年度旗艦機型，大多Android廠商在推出手機後，沒多久就會停止系統更新。不少廠商都會習慣以硬體不足或技術不相容作為藉口拒絕更新。畢竟舊款手機使用的用戶較少，廠商更不可能還花太多人力及成本去維護，結果導致Android淘汰速度更快，亦直接影響Android手機的二手價格變得更不保值。相反，iPhone即使機齡較大，但預期在不斷更新系統後，可用年期有一定保證，令回收價相對硬淨，成為iPhone另一個完勝Android手機的賣點。