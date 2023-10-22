電動車在歐盟日趨普及　佔新車銷售比重逾5成

外媒報道，歐洲汽車製造商協會(ACEA)日前公布，受純電動車與混合動力車需求強勁帶動，歐盟9月新車銷售按年增長9.2%，其中電動車佔整體新車銷售比重超過一半。

外媒引述ACEA最新數據，9月新車銷量861,062輛，按年升9.2%，並創下連續14個月增長紀錄。去年汽車廠飽受晶片短缺之苦，以致影響汽車銷售。

9月純電動車銷售按年增加14.3%，至127,149輛，混合動力車的增長更為可觀，按年增加30.5%，至235,348輛；該月的純電動車銷售佔整體比重為14.8%，混合動力車的銷售比重達27.3%，插電式混合動力車為8.2%，三者合計佔整體銷售50.3%。

與此同時，柴油車銷售持續萎縮，9月銷售比重由去年同期的15.9%，降至只有12.5%。反觀2015年時，柴油車仍佔逾半數新車銷售量。而今年來純電動車的銷售比重已三度超越柴油車。

儘管如此，汽油車仍是買家購車首選，9月銷售比重高達34.1%，高居各車款之冠。

以汽車品牌而言，電動車龍頭特斯拉(Tesla)9月銷售按年減少9.8%，至23,834輛。歐洲最大汽車廠福斯年增9.6%，至214,914輛。Stellantis年增11.3%，雷諾汽車年增5.1％。

按市場別來看，歐盟大型經濟體義大利與法國9月新車銷售成長強勁，分別年增22.7%與10.7%，歐元區最大經濟體德國較去年同期微降0.1%，主要因為電動車購車優惠縮減。歐洲汽車銷售從疫情時期的供應鏈中斷逐步回穩，今年頭9個月，歐盟新車銷售年增17%，至790萬輛，但仍較2019年疫情爆發前的1,000萬輛低了約兩成。