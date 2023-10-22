陳永傑：全城觀望施政報告　樓市何去何從...

香港政府將於下周三(25日)公布新一份施政報告，是政府向普羅大眾展示來年各政策範疇的遠景和措施。市場憧憬報告會有樓市減辣、甚至撤辣措施，相關呼聲聞風而起，最終結果要到下周三才能揭盅。市場有人高呼減辣撤辣，當然亦有人持相反意見，認為現階段仍然不適宜談論撤辣，樓市政策掀起爭議，相信政府要認真審視，才能平衡各方訴求。

事實上，社會多年來一直有聲音，期望樓市減辣，但多屆政府一直堅守不減不撤，以打擊樓市炒賣活動，惟現時樓市交投氣氛持續低迷，各式各樣的辣稅促使買家不敢輕易置業或換樓，交投嚴重萎縮。以本月一手成交量為例，上半月僅錄得115宗一手成交，二手屋苑亦未見起色，中原十大屋苑周末成交量由今年5月至今，僅得1周為雙位數交投量，其餘23周均為個位數成交，交投疏落。長遠下去，換樓鏈斷層，將有礙樓市健康發展，後果不堪設想。

據稅務局最新公布，今年第三季三大住宅辣稅，包括額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)及從價印花稅(DSD)，合共錄得552宗，按季減少25%，創有紀錄以來季度次低，可見內地客及投資客入市個案大減。反對樓市撤辣的市民認為辣招有效打擊炒賣活動，保護市民的首置需求，加上樓價未有大幅下調，目前沒有必要撤辣。

筆者則認為新冠疫情過後，香港經濟復甦速度不如市場預期，即使今年初早已與內地恢復通關，內地客來港置業的個案亦未有明顯增加，而且美國息口由去年至今已加息11次，雖然上月暫緩加息，但加息因素仍需較長時間去淡化，息口因素仍影響不少上車及換樓意欲。

究竟政府會如何回應社會各界訴求，會一刀切全面為樓市撤辣？還是有序減辣？甚至不減不撤？相信全港市民均需等待下周三才知道樓市該何去何從。但市場普遍認為，新一份施政報告出台後，不論撤辣與否，將為樓市帶來指標作用，後市將會明朗化，有利買家及業主做出決定。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑