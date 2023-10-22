功成身退？全球爆CEO辭職潮　首三季劈炮人數增5成

全球新冠疫情宣告結束接近一年，企業正踏入復常復甦之跌，一眾CEO總算捱過逆境。然而，外媒引述針對高層管理人員的獵頭公司Challenger Gray & Christmas最新報告顯示，截至9月底止，今年已有1,400多名企業CEO辭職，按年年大增約50%，創下2002年開始追蹤該數據以來的最高紀錄。

報告指出，政府和NGO組織的CEO離職率最高，今年已超過350人請辭，較去年同期暴增85%。其次是科技公司，有140多人離開董事會，較一年前增加近50%。儘管不少CEO都是戰後「嬰兒潮世代」出生，現正進入退休年齡。不過報告認為這個並非大量CEO離職的唯一理由，只有22%是因為退休而離職，實際上較去年的24%還要低；近1/3則未說明原因；有17%是轉工，出任其他公司高管或顧問；有人則是臨時任期結束或選擇另尋機會。

對於CEO辭職潮，Challenger資深副總裁察Andrew Challenger表示，疫後由於勞動力短缺，人工成本上升，加上聯儲局連番加息，過往十幾年的超低息環境已徹底轉變，不少CEO未能適應有關變化，眼見競爭對手的營業額增加，自己可能會感到壓力，因此寧願退下來，讓公司尋找新的舵手，因應未來幾個月的經濟變化去領導公司發展。