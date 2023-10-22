傳記作家眼中的喬布斯及馬斯克 有咩特別之處？

權威傳記作家Walter Isaacson曾任《時代》雜誌執行總編輯、CNN董事長兼行政總裁，更出名的是，他在2011年著作《喬布斯傳》正式發行，而《馬斯克傳》則於今年推出。在他眼中，這兩位改變世界的天才實業家有甚麼同通之處，又有甚麼不用之處？

Walter Isaacson表示，「在某種意義上，他(馬斯克)是我們這個時代的喬布斯」。2021年時，Isaacson受訪時稱，「他(馬斯克)瘋狂到認為自己可以改變世界，因此他可能是真正改變世界的人之一。」

外媒整理了Isaacson的採訪，歸納出兩位天才的共通點。首先，他們都是瘋狂到認為自己可改變世界，且真的做到。

喬布斯讓iPhone擺脫電話按鍵，實現用手就能於螢幕上移動、控制手機。馬斯克創辦SpaceX，於2017年歷史性發射首枚可回收火箭，Tesla更是電動車代名詞。

其次，他們都有火爆性格。

而兩位科技狂人的不同之處，最明顯是對私人生活的公開程度。喬布斯相對低調，除產品發表會、著名大學的演講，大眾很少直接了解其私人生活。而眾所周知，馬斯克於社群媒體上相當活躍。

第二個不同之處，是喬布斯待在設計辦公室的時間多，馬斯克則喜歡在生產線上走動。