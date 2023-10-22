汪敦敬：救香港樓市　建議2大方向

政府正廣泛諮詢民意有關「樓市辣招」的修改方案，筆者對樓市辣招的立場認為是應該「減辣」！而不是「撤辣」！

現在市場雖然低迷，筆者強調不是泡沫爆破，因為市場的泡沫根本不多，市民借得很少(貸存比率只是67%，比97年的158%健康得多)，業主供樓的壞帳亦很少(住宅按揭拖欠比率是0.07%，即99.93%業主準時供樓)，香港還有約16.8萬億元的M3，其中定期存款約有8.89萬億元，過去20個月增加的定期是3.44萬億元。

定期的收息率很高令到很多資金被封印，但筆者強調這都不是主因！主因是市民對悲情及前景掌握不到！

此外，政府的取態很重要，其中一個重點便是樓市辣招。當初為何要推出樓市辣招？是因為針對防止炒樓，那現在的逆周期措施就是減樓市辣招。如果不減，市民會充滿疑問甚至過分猜想，若需要將有關政策延續的話政府就必須說清楚。

其次，高官是不應該評論樓價平還是貴，因為這是由市場來決定。若高官評論樓價現在不夠平，市民會揣測究竟用甚麼來做標準，現在買不買樓好？而發展商亦會想投不投地好？甚至會引起市場混亂。

再者，近年很多拍賣地皮的訊息也令人迷惑，究竟政府的價錢是想平還是貴？導致發展商很難出價，亦難為出售的樓盤定價。

在樓市辣招優化方面，筆者的建議如下：

第一，放寬境外優才買樓的印花稅措施，這個計劃已證明了成功及市民接受，我們應該進一步放寬門檻讓更加多人才進入才合乎香港利益。

第二，放寬買第二層樓的辣招稅亦是合時宜的。如果買第二層樓是用來長遠收租，首先可多了租盤令到租金不容易上升，再者，容許買第二層樓亦容易讓市民擁有更完善的養老投資組合，而且大大減少了政府將來對銀髮一族的資助和負擔。

祥益地產總裁 汪敦敬