葉尚志：AI帶動GPU及CPU需求　成聯想未來增長亮點

受到以巴局勢持續緊張以及美債息再創新高的打擊影響，港股反彈過後又再重拾由8月開始展現的尋底探底行情發展。然而，估計也該是到了尋底下跌的最後階段，「只看成交不看點位」依然是目前觀察的重要指標之一。如果最終能夠在底部低位有效放量的話，相信將會是階段性底部、黃金坑坑底出現的信號，估計港股在第四季將會先低後高，可以好好把握。

然而，從近年聯想的業務重組轉型來看，相信已大體完成並且可以加快帶來貢獻，伺服器、存儲設備，以及雲業務的發展增長都挺不錯。

另外，人工智能(AI)趨勢方面帶來對圖形處理器(GPU)和中央處理器(CPU)的增量需求，相信也是聯想未來的增長亮點。現時估值僅10倍多，股息率接近5厘，建議可於8港元以下逐步趁低買入，目標看10元，止蝕可定在6.5元。

第一上海首席策略師葉尚志