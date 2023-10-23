曜熊理財：10月特別危險　現金為王仍有效

現金為王仍然有效，10月是危險月份，歷年如是，巴以開戰有擴大迹象，未來局勢發展難料，加上俄烏戰爭持續，通脹高企，美國聯儲局再加息一次機會極高，宏觀經濟不確定性不斷上升，企業盈利前景正減弱。

宏觀環境面臨多重不確定性，勞動力市場持續緊張，政府債務水平極高，貨幣緊縮政策前景不明，通脹率和利率可能進一步上升，地緣政治衝突加劇也推升外部風險。

目前市場對標普500指數成分股公司的盈利增長預期過於樂觀，未來幾個月及明年股市可能會令投資者失望。同時，市場對高利率環境給高負債企業造成的影響逐漸表示擔憂。

高利率維持的時間愈長，企業債務再融資成本愈高。高利率負面效應逐步顯現，在此影響下，全球股市波動，美國貨幣政策緊縮對美國經濟，乃至世界經濟的影響仍在不斷顯現中。

聯儲局激進加息的大部分負面影響還在逐步釋放中，高利率影響的滯後效應仍需要更長的時間才能全部顯現出來。隨着加息的持續，股市波動，再加上戰爭推高通脹及油價，美國進入通脹惡性循環的風險很大，而美國銀行業的衰弱可能會威脅到全球金融體系，並且拖累世界經濟復甦進程。

曜熊理財策略董事馬煒喬