【星期二‧炒啲乜】港股挨近17000　下站點樣走？

港股周一(23日)因重陽節假期休市，因此全周只有4個交易日，但過去一周已累插逾600點，上周五(20日)收報17,172點，創去年11月10日之後低位，更重返中港兩地通關前水平。分析指，以巴戰火籠罩金融市場，避險情緒高漲，港股積弱加上欠缺利好消息助攻，有機會碌落16,000點。

在股票投資上經歷過慘痛教訓的大文豪馬克吐溫，在小說中有一句名言，「10月是炒股最危險的月份」，難道港股真難有運行？A股也是運滯，上周五連三千關也守不住，大摩日前更警告投資者勿低吸A股。

加拿大央行及歐洲央行分別在周三(25日)及周四(26日)公布議息結果。目前市場預計，加拿大央行在是次會議上將維持利率不變的機會達84.1%，加息0.25厘的機會僅15.9%。隨着市場對中東局勢升級的擔憂時間愈長，美元和油價可能會繼續受到支持，反過來可能意味美元兌加元的走勢將更加波動。

歐洲央行9月出乎意料加息0.25厘，已是連續10次加息，存款利率升至歷來新高。央行並暗示，隨着歐元區經濟增長放緩，持續逾1年的加息周期已近尾聲。

目前金融市場陰霾密布，投資者宜格外留神，扣好安全帶之餘，不妨參考以下專家錦囊，謀定後動。

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