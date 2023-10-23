美聯樓價指數連跌10周　創逾6年半新低

樓價續跌，「美聯樓價指數」最新報144.45點，按周跌0.55%，連跌10周；較4星期前跌2.22%；而本年迄今跌1.09%，創逾6年半新低。若按3區劃分，3區年內樓價全數下跌，當中港島區跌幅最大。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，「美聯港島樓價指數」最新報154.74點，按周跌0.49%；較4星期前跌2.97%；本年迄今港島樓價跌1.65%。「美聯九龍樓價指數」最新報146.45點，按周跌0.72%，比起4星期前跌1.81%；本年迄今樓價跌1.35%。「美聯新界樓價指數」最新報133.74點，按周跌0.44%；較4星期前相比跌2.29%；本年迄今樓價跌0.74%。

信心指數方面，樓市減辣的機會愈來愈大，業主信心略增。「美聯信心指數」最新報53點，按周升2.3%，連升2周；不過目前指數仍然窄幅上落，連續9星期於50至55點之間徘徊，反映觀望氣氛仍然濃厚。

根據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港3區之中，新界區減價盤比率為3區最高；若以細區劃分，減價盤比率最多的3個區份分別是荃灣、九龍灣、天水圍。

若以單位面積劃分，減價盤比率首3位排名連續4星期維持不變。減價盤比率最多的是實用面積約431至約752方呎的B類單位；其次是實用面積約430方呎或以下的A類單位；緊隨其後的是實用面積介乎約753至約1,075方呎的C類單位。