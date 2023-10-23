m18講場：雷軍狂出PO講小米新作業系統　網民反問汽車幾時上市

佢話，由小米創辦之初，已開始研發現有作業系統MIUI(基於安卓(Android)二次開發的作業系統韌體)，強調MIUI唔只基於安卓原生系統交互層改進，而係深入系統底層的Linux內核，仲喺系統框架、性能調度、內核能力做咗大量底層「魔改」。舉例指，小米喺2013年推出咗進程對齊喚醒機制，領先安卓半年，為保護用戶隱私推出嘅運行時權限管理，更係跑贏安卓近三年。

其後開始數歷史，佢話，隨着物聯網(IoT)業務率先啟動，小米對嵌入式系統嘅研發亦愈嚟愈深入。為咗解決IoT網絡中設備系統碎片化同連接隔閡，2014年發布咗IoT設備的連接協議；2017年正式發布自研Vela OS。為彈性適應各類智能硬件產品，Vela OS做到「可伸縮、可裁切」，支持從簡單到複雜的各類設備，開始逐步統一IoT設備生態，目前已經裝機量已達2,000萬台以上。

2016年開始研發跨端應用框架；2019年開始並行研發純自研通用系統Mina OS，並在部分產品上小規模量產驗證，同時在實驗室中也成功在手機上跑通，其中部分技術成果也已融入小米澎湃OS。2021年開啟車機OS的研發。2022年初決定統一MIUI、Vela、Mina、車機OS四個系統的軟件架構。自此，小米的作業系統底層合並完成。

至於新系統「小米澎湃OS」，係超過5,000人研發團隊、經過兩年打磨，先出到世，佢仲揚言「人車家全生態」由此開啟。不過呢，底下留言嘅網民同「米粉」(小米忠實用家)就直言「比起新系統，更期待小米汽車啥時候上市」。