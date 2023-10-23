港人北上消費拖累？9月商舖租賃交投按年大減17%

10.1長假期未有令本港零售消費氣氛升溫，商舖租賃表現偏軟。根據中原(工商舖)資料，9月商舖市場共錄約317宗租賃成交，對比8月減少約13%，按年同期大減約17%。該行指，隨着本港零售消費氣氛未如理想，加上北上消費成風，新界民生區商舖市空置率按年呈上升迹象，預料該區舖位租務表現持續受壓。

該公司商舖租賃部何潔釵表示，9月市場共錄得的商舖租賃涉及總金額約3,708.51萬港元，按月減少約12%，對比2022年同期也的下跌約13%。上月舖租成交量回落，相信因為暑假結束，實力商戶已大致落戶核心區舖位，同時，上月底長假期臨近，不少企業有意靜觀假期消費氣氛再作決定，放慢租舖計劃，因而令該月成交宗數減少。至於期間涉及的總租務成交金額呈下跌趨勢，反映近期租舖成交以中細價舖位為主。

何續稱，整體舖位租賃成交放緩，新界民生區空置率亦見有上升迹象。當中，荃灣區空置率按月輕微增約0.12個百分點至4.45%，按年上升約1.11個百分點，元朗區空置率則錄3.35%，按年微升約0.48個百分點。不過，受惠個別零售及餐飲企業積極落戶核心區舖位，令該區舖位空置率有所改善。

據該行資料，9月5大核心零售區舖位空置率見持續改善，其中，港島區商舖表現最佳，灣仔及中環的最新舖位空置率分別約5.52%及7.77%，按月分別大跌約7.51個百分點及約5.34個百分點。九龍區方面，尖沙咀最新舖位空置率約9.32%，按月下跌約2.15個百分點，旺角區則約8.21%，較8月下降約0.9個百分點。

何分析，雖然通關後經濟復甦步伐較預期慢，令不少商戶對落戶持觀望態度，不過，近期核心旺區優質舖位仍成為商家必爭之地，然而面對港人北上消費新常態，而隨着北上消費熱潮持續，相信短期民生區舖位租金仍會受壓，價量齊向下調整。