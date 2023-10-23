科倫博泰遭默沙東終止兩項ADC資產合作　周二復牌

根據合作協議，默沙東無義務就除外臨床前ADC資產，向公司支付任何終止費用或須支付任何未來里程碑或特許權使用費。科倫博泰生物將繼續研究、開發、製造及商業化除外臨床前ADC資產，並探索與其他合作夥伴的合作機會。

除上文所披露外，該公司與默沙東合作協議並無變動，雙方就3項臨床階段ADC資產及4項臨床前ADC資產的合作並未受到影響。讓公司在持續性ADC資產的研究、開發、製造和商業化方面繼續按計劃進行，另可以就新靶點ADC資產，與默沙東探討其他合作機會。

據雙方訂立的3項許可及合作協議，以開發用於癌症治療的9項ADC資產，包括已推進至臨床階段的3項ADC資產(包括集團的核心產品SKB264及主要產品SKB315和SKB410)及多達6項臨床前ADC資產。