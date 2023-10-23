十大屋苑周末兩日錄10宗成交　按周升1.5倍

市場憧憬施政報告有利好樓市消息公布，個別買家加快步伐入市，中原指出，十大屋苑於一連3天假期(21至23日)錄得12宗成交，若單計周六、日(21、22日)則錄10宗買賣，較對上一周明顯增加6宗或1.5倍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市民對施政報告寄予厚望，不少用家怕屆時議價空間下降，均加速入市決定，新界、九龍地區的剛性需求主導的樓盤成交受到帶動，而中高價樓物業買家則持觀望態度為主，待新政策出台才作部署。

過去3天成交集中於九龍及新界區，其中新界兩大上車盤沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，期內分別錄5及3宗成交最旺。中原伍耀祖表示，嘉湖山莊交投相對活躍，市場預期施政報告會減辣，剛需客偷步入市，二手業主亦縮窄議價空間，從較早前的1%至10%，收窄至1%至3%，帶動成交價上升。

他指出，屋苑6期美湖居1座低層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以439萬元沽出，呎價約9,955元。據了解，原業主於2020年6月以510萬元買入單位，是次易手帳面蝕讓71萬元或14%離場。

將軍澳新都城亦錄1宗成交，該行柯勇表示，該盤2期4座中層D室，實用面積約646方呎，三房連套房間隔，以915萬元易手，呎價約14,164元。

至於市區屋苑只有荔枝角美孚新邨及鴨脷洲海怡半島錄得交投，3天假期分別錄2及1宗，該行盧鏡豪透露，海怡半島6座高層H室，實用面積約610方呎，三房連套房間隔，以854萬元成交，呎價約13,997元。