原業主移民減價！邁亞美海灣兩房408萬沽

移民盤劈價個案續現，屯門邁亞美海灣兩房單位，原業主有意移民，大手減價62萬元，以408萬元沽貨，呎價約9,466元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田溱岸8號5座低層A室，實用面積約1,170方呎，三房連雙套房間隔，望河景，原叫價2,380萬元，放盤兩年累減652萬元，以1,728萬元沽出，減幅達27.4%，呎價約14,769元。

●中原劉俊杰稱，大圍柏傲莊錄第2宗二手成交，單位為2B座中層B室，實用面積約663方呎，三房間隔望獅子山景，叫價1,520萬元，最終累減107萬元，以1,413萬元成交，呎價約21,312元。原業主於2020年10月以1,292萬元入市，是次易手帳面獲利121萬元，升值約9.4%。

●世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山新港城K座中層3室，實用面積約338方呎，兩房間隔，放盤4個月減價62萬元，成交價538萬元，呎價約15,917元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海3座中層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔望海景，原叫價998萬元，放盤2星期減價約11.4%，以884萬元成交，呎價約16,102元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦英苑D座低層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，叫價440萬元，減價後以400萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,220元。原業主於2014年10月以388萬元購入上址，持貨9年帳面僅獲利12萬元，升值約3.1%。

●中原區國健表示，上水名都本月暫錄約2宗成交，屋苑1座中層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，開價約490萬元，經議價後以478萬元獲承接，呎價約10,670元。

●中原張志豪指出，荃灣愉景新城6座中層E室，實用面積約610方呎，三房連套房間隔，享山景，叫價820萬元，最終減至750萬元成交，呎價約12,295元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門邁亞美海灣5座低層A室，實用面積約431方呎，兩房間隔，原業主有意移民，因此願意調整價格，累積減價達62萬元，以408萬元成交，呎價約9,466元。

●美聯廖煜榮稱，元朗錦綉花園紅荷路雙號屋，實用面積約1,035方呎，以1,380萬元放售，議價後以1,368萬元獲承接，呎價約13,217元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑N座高層13室，實用面積約535方呎，兩房間隔，累減32萬元，以328萬元未補價第二市場價易手，呎價約6,131元。

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