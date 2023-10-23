周末長假期錄23宗一手成交　啟德項目料明日公布價單

施政報告前夕新盤市況偏向平淡，市場於3天假期(21至23日)錄約23宗一手成交，期內旺角單幢新盤及沙田鐵路沿線項目各自售出4伙。部分樓盤亦積極部署銷售，啟德全新項目擬於明天(24日)公布首張價單，至於屯門大型發展計劃短期內加推單位。

NOVO LAND第2A期兩周內加推 系列迄今沽售2618伙

新地代理總經理陳漢麟稱，項目推出的最後1座名命為CHARLOT，由第1A及1B座組成，提供410個單位，標準分層單位設有 6種戶型，提供一房至三房間隔，當中兩房及三房標準戶佔182及156伙，而一房則有52伙，餘下20伙為特色戶，而該座單位可享會所園林泳池、綠化園景或農場景致。

●啟德海灣舉行項目簡介會 料最快明日公布首張價單

嘉華營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，樓盤銷售部署如箭在弦，過去周末接獲不少有興趣準買家查詢，項目有機會最快明天(24日)公布首張價單。

●ONE SOHO周末長假連沽4伙 維港滙II售出3單位

由該集團等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，亦於3天沽出3個單位，售價最高為6座22樓C室，實用面積790方呎，成交價1,959萬元，呎價約24,797元。至於最高呎價則為3A座26樓C室，實用面積496方呎，以1,440.66萬元易手，呎價約29,046元。

●星凱‧堤岸重推後累售29伙 套現逾3.3億元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱·堤岸於周一(23日)再沽兩伙，套現2,340.2萬元，已連續兩日錄得成交。

最新售出單位包括3座35樓D室，實用面積677方呎，三房間隔享城門河景，以1,433.5萬元售出，呎價約21,174元。另一宗為1座20樓D室，實用面積462方呎，成交價906.7萬港元，呎價約19,626元。

他續指，項目自上月重推後沽出29伙，套現逾3.3億元。樓盤開售至今累售901伙，套現逾93億元，平均呎價約20,368元。

●海茵莊園迄今累售299伙 開戶式戶新以401萬成交

●明翹匯四房戶1470萬招標售出

據悉，買家為荃灣區家庭客，打算作換樓用途。項目開賣至今累售726伙，套現逾49億元。

●屯門凱和山以402.4萬售出一房戶

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，於周日(22日)售出5座15樓B室，單位實用面積370方呎，一房間隔，成交價402.4萬港元，呎價約10,876元，買家選擇建築期付款計劃，享有合共17.25%折扣優惠。