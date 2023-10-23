周末長假期錄23宗一手成交 啟德項目料明日公布價單
2023年10月23日 21:35
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施政報告前夕新盤市況偏向平淡，市場於3天假期(21至23日)錄約23宗一手成交，期內旺角單幢新盤及沙田鐵路沿線項目各自售出4伙。部分樓盤亦積極部署銷售，啟德全新項目擬於明天(24日)公布首張價單，至於屯門大型發展計劃短期內加推單位。
NOVO LAND第2A期兩周內加推 系列迄今沽售2618伙
●樓市政策將於施政報告後明朗化，發展商着手展開推盤部署，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆指出，旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，計劃於未來兩周加推壓軸1座單位。而整個系列已累沽逾2,618伙。
新地代理總經理陳漢麟稱，項目推出的最後1座名命為CHARLOT，由第1A及1B座組成，提供410個單位，標準分層單位設有 6種戶型，提供一房至三房間隔，當中兩房及三房標準戶佔182及156伙，而一房則有52伙，餘下20伙為特色戶，而該座單位可享會所園林泳池、綠化園景或農場景致。
其他項目方面，雷霆續指出，大埔白石角University Hill項目亦計劃於未來兩周加推單位，項目仍有約200多伙未售。至於與港鐵(00066)發展的天水圍YOHO WEST，亦預計在11月中推出。此外，位於啟德的天璽‧天及天璽‧海，同樣計劃在今年內推盤。
●啟德海灣舉行項目簡介會 料最快明日公布首張價單
嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣，周一(23日)與中原地產進行項目簡介會，並安排參觀示範單位，吸引逾千名代理到場，包括中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、九龍區董事劉瑛琳亦有到場，為推盤作好準備。
嘉華營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，樓盤銷售部署如箭在弦，過去周末接獲不少有興趣準買家查詢，項目有機會最快明天(24日)公布首張價單。
●ONE SOHO周末長假連沽4伙 維港滙II售出3單位
信和置業(00083)旗下合作樓盤於3天假期(21至23日)連錄成交，其中旺角ONE SOHO期間售出4伙，套現2,704.15萬港元，售出單位實用面積287至320方呎，售價657.57萬至695.07萬元不等，呎價約20,549至23,324元。
由該集團等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，亦於3天沽出3個單位，售價最高為6座22樓C室，實用面積790方呎，成交價1,959萬元，呎價約24,797元。至於最高呎價則為3A座26樓C室，實用面積496方呎，以1,440.66萬元易手，呎價約29,046元。
此外，該公司與嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，期內也賣出兩個單位，分別為3B座33樓E室、以及同座17樓E室，實用面積均為452方呎，售價分別769.77萬及747.15萬元，呎價約17,030及16,530元。
●星凱‧堤岸重推後累售29伙 套現逾3.3億元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱·堤岸於周一(23日)再沽兩伙，套現2,340.2萬元，已連續兩日錄得成交。
最新售出單位包括3座35樓D室，實用面積677方呎，三房間隔享城門河景，以1,433.5萬元售出，呎價約21,174元。另一宗為1座20樓D室，實用面積462方呎，成交價906.7萬港元，呎價約19,626元。
他續指，項目自上月重推後沽出29伙，套現逾3.3億元。樓盤開售至今累售901伙，套現逾93億元，平均呎價約20,368元。
●海茵莊園迄今累售299伙 開戶式戶新以401萬成交
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園周一(23日)錄得1宗成交，售出單位為1座28樓B6室，實用面積215方呎，成交價401萬港元，呎價約18,651元。項目於年初至今累售299伙，套現逾16.3億元。
●明翹匯四房戶1470萬招標售出
佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周日(22日)以標售形式沽出2座15樓A室，單位實用面積808方呎，四房連套房及多用途房間隔，成交價1,470萬港元，呎價約18,193元。
據悉，買家為荃灣區家庭客，打算作換樓用途。項目開賣至今累售726伙，套現逾49億元。
●屯門凱和山以402.4萬售出一房戶
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，於周日(22日)售出5座15樓B室，單位實用面積370方呎，一房間隔，成交價402.4萬港元，呎價約10,876元，買家選擇建築期付款計劃，享有合共17.25%折扣優惠。