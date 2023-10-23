美10年期債息再越5厘　道指低開近百點

資產定價重要參數、被視為「無風險利率」的10年期美國國債孳息率周一再度突破5厘大關，高見5.022厘，漲0.094厘，拖累美股早段受壓，道指曾跌95點，見33,031點；標指曾跌11點，見4,212點；以科技股為主的納指曾跌21點，低見12,962點。

綜合市場分析，孳息破位的原因除了美國聯儲局主席鮑威爾仍未排除再度加息外，還有外界對美國聯邦政府債務的可持續性感到擔憂。儘管以色列與哈馬斯開戰觸發的地緣政治風險令國債有一定吸引力，市場仍憂慮在疲弱的技術走勢下接債價下跌的火棒。

安本全球股票主管卡盧表示，美國經濟將會因為債息上升而顯著放緩，當前強勢的美股和美元都會轉弱，下年上市公司一方面會感受到債務再融資的壓力，一方面要面對家庭部門的過剩儲備消耗殆盡，「新興市場股票又好，歐洲或日本股市也好……總之不建議投資美股。」他對歐洲股市明年表現樂觀，並指中國經濟正在企穩，新興市場有入市機會。

個股方面，繼埃克森美孚早前落實以580億美元收購頁岩油開發商Pioneer Natural Resources後，雪佛龍周一宣布以533億美元(約4,157億港元)收購有90年歷史的美國同業Hess，全數以股票支付。

另外，市傳印度綜合企業信實集團最快下周宣布收購華特迪士尼當地業務的大部分股權，迪士尼股價早段升0.46%。