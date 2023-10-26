東方日報B1：印花稅率還原　港股仍難回暖

若撇除經紀佣金，以港交所收市價278.2元買入一手，印花稅及結算等徵費成本約39.36元，下調印花稅稅率至0.1%後，可節省約9元。

據悉，2021年調升印花稅令當年度稅收增加逾70億元，但當局考慮到近期市況，認為現時更重要是提升交投，而有關減幅由官員決定。香港證券及期貨專業總會會長陳志華直言，下調力度「杯水車薪」，0.1%稅率仍遠高於其他主要金融中心，難以吸引國際資金流入港股市場，更遑論有效提升港股市場的吸引力及流動性。

香港證券商協會永遠名譽會長陳柏楠形容，下調力度猶如「向瀕死病人給藥」，刺激作用不大，只是港府向市場釋出支持的信號。若要激活市場，應檢視監管制度，提高市場的靈活性。

會計師行羅兵咸永道香港則認同政府在考慮公共財政狀況後，調減股票交易印花稅率，料可降低投資者的整體交易成本，有助香港上市公司股份增加流通性，提高上市公司估值，惟期望政府能徹底審視印花稅對市場中介機構及本地金融產品發展的影響，考慮豁免市場中介機構的印花稅。

施政報告又提到，港交所將於今年內下調市場資訊收費，並檢討縮窄股票買賣價差，重申明年首季會實施GEM(前稱創業板)上市改革，而相關的公眾諮詢至11月6日結束。

中長期措施方面，港府已要求香港證監會及港交所密切合作，全面研究如何落實其他促進股市發展措施。據了解，當局希望在下一個風季，即明年夏天前落實在惡劣天氣下照常交易，但並非強制性安排。

雖然券商有選擇權，但陳志華認為，會扼殺中小型券商生存空間，應充分評估各種風險，確保前線從業員的安全得到保障，且在不增加從業員成本和風險的情況下推行相關措施。

施政報告提出進一步連繫國內外市場及投資者，擴大與內地金融市場互聯互通，包括強化離岸人民幣業務，推動將人民幣櫃台納入港股通、落實離岸國債期貨的措施等。港交所主席史美倫指，施政報告中的措施，提升香港市場競爭力及吸引力，港交所繼續致力支持香港作為國際金融中心的長期發展，期待與港府和所有持份者合作，增強香港市場的活力和韌性。

港交所行政總裁歐冠昇指，港交所會繼續推動一系列已在規劃中的其他中長期戰略舉措，包括進一步完善上市機制和市場基礎設施，以及豐富產品生態圈。證監會則表示，將繼續與內地及本地有關當局合作，致力落實相關措施。