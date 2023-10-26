【相形見絀】Google母企季績遜微軟　雲收入增速兩年最慢

人工智能（AI）帶動雲服務行業迅速增長之際，早已進入雲業務領域的谷歌（Google）經營多年卻一直跑輸同業，被競爭對手接連爬頭。Google母公司Alphabet最新一份業績顯示，其雲業務於截至9月底止一季的收入增長為22.46%，差過市場預期，亦是2021年首季來最慢的增長。該業務的經營利潤率更只有低得可憐的3.16%，反映其業務經營多年也毫無起色。相比之下，微軟（Microsoft）的雲業務收入則有不錯的增長，帶動了其業績表現。

Azure同期收入大增29%

由於雲業務表現差劣，Alphabet的A類股份股價於周二美股盤後交易時段曾挫逾6%，於周三早市曾跌9%。該公司高層辯稱，雲業務收入增速放緩，是由於客戶希望降低成本而削減了相關支出。不過，這種說法實在毫無說服力，畢竟同期微軟旗下的企業雲服務Azure的收入正在加速增長，按年增幅達29%，較前一季度高出3個百分點。

從整體業績來看，微軟上季收入及盈利增長均勝預期，於截至9月底止一季收入為565.17億美元，按年增長12.75%；純利按年亦增長26.97%到222.91億美元，表現明顯遠勝於Alphabet。被問到未來雲業務增長能否持續時，微軟行政總裁納德拉回應稱，現在帶動Azure增長的多項因素仍慮於「非常早期的階段」，期待看到相關產品在未來變得更具吸引力。

微軟的「老本行」Windows作業系統銷售收入於季內按年升4.78%，達到55.67億美元。至於近來同樣備受關注的遊戲業務收入按年升8.59%至39.19億美元，微軟財務總監Amy Hood估計，本季遊戲收入增長將超過40%，當中有大約35個百分點的增幅是受到收購動視暴雪的影響。

Meta遭美42州聯合起訴

值得留意的是，微軟旗下的網頁搜尋引擎Bing雖然有了AI大語言模型ChatGPT的加持，但搜尋器及廣告收入按年增幅只有4.8%，報30.53億美元。撇除流量獲取成本後，預測本季該分部業務的收入增幅為「中單位數」。在此之前，納德拉曾狠批Google壟斷，霸佔了搜尋引擎業務的市場，並在近期司法部起訴Google的庭審上親身作供。

另邊廂，Facebook母公司Meta亦遭到美國42個州聯合起訴，指控Facebook及Instagram提供的部分功能，導致兒童及青少年上癮。33州的檢察長在加州對Meta提起了聯邦訴訟，另外9州的檢察長則分別在自己州內提告。訴狀指，Meta透過演算法、大量的推送通知及平台上的資源，試圖讓用戶「無止境滾動」頁面。