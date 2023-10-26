【異軍突起】高通推最新驍龍晶片搶佔PC市場
2023年10月26日 02:00
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美國晶片企業高通（Qualcomm）在美國夏威夷舉行年度Snapdragon高峰會，推出驍龍（Snapdragon） X Elite晶片。據報該晶片具有12個能夠以3.8兆赫處理數據的高性能內核，速度是英特爾（Intel）類似12核處理器的兩倍，功耗卻降低68%，而在高峰時段的運行速度比蘋果公司（Apple Inc.）的M2快50%。
Snapdragon X Elite是首款使用旗下Nuvia架構的全新PC平台，並採用台積電4納米製程，預計搭載Snapdragon X Elite的PC將於明年中由領先的OEM廠商推出，特點是低成本和低功耗。基本上，該晶片為新一代Android旗艦手機而設，帶來終端裝置生成式人工智能（Generative AI）新處理器，同時也有更好的遊戲、拍攝、功耗表現。高通的新品亦以終端裝置為賣點。
聯想夥Nvidia加強AI合作
另一方面，中國個人電腦（PC）大廠聯想集團(00992)，其董事長兼執行長楊元慶，與英偉達（Nvidia）創始人暨執行長黃仁勳在德州奧斯汀舉行的年度全球聯想創新科技大會（Tech World）主題演講中宣布合作。楊指出，在與Nvidia的緊密合作下，聯想將提供完全整合的系統，將AI驅動的算力引入各個地方，幫助企業輕鬆部署客製化的生成式AI應用，推動創新和轉型。黃則表示，需要創建基礎設施和解決方案堆疊，使每家公司都有可能受益於AI。
受相關消息刺激，聯想周三(25日)股價一度高見9元，收報8.93元，升7.33%，為昨日表現最佳藍籌。