【異軍突起】高通推最新驍龍晶片搶佔PC市場

美國晶片企業高通（Qualcomm）在美國夏威夷舉行年度Snapdragon高峰會，推出驍龍（Snapdragon） X Elite晶片。據報該晶片具有12個能夠以3.8兆赫處理數據的高性能內核，速度是英特爾（Intel）類似12核處理器的兩倍，功耗卻降低68%，而在高峰時段的運行速度比蘋果公司（Apple Inc.）的M2快50%。

Snapdragon X Elite是首款使用旗下Nuvia架構的全新PC平台，並採用台積電4納米製程，預計搭載Snapdragon X Elite的PC將於明年中由領先的OEM廠商推出，特點是低成本和低功耗。基本上，該晶片為新一代Android旗艦手機而設，帶來終端裝置生成式人工智能（Generative AI）新處理器，同時也有更好的遊戲、拍攝、功耗表現。高通的新品亦以終端裝置為賣點。

聯想夥Nvidia加強AI合作

受相關消息刺激，聯想周三(25日)股價一度高見9元，收報8.93元，升7.33%，為昨日表現最佳藍籌。