內地發債撐災後重建　A股為何都升唔起？

中央政府罕有於10月加槓桿，提高全年財政赤字以化解地方政府財政壓力，周二晚更宣布發行一萬億元(人民幣‧下同)國債，分別為2000年後首次在兩會(每年3月揭幕的全國人民代表大會和政協委員會會議)之外修改赤字預算，以及史上第五度發行特別國債，消息刺激周三滬綜指一度衝高至2,993點，惟未能重上三千點大關。投行對此重磅舉措也未一面倒讚好，野村證券更提醒，不應誇大新增國債對經濟特別是短期的影響。

內地財政部副部長朱忠明昨指出，是次增發國債為支持災後恢復重建，和提升防災、減災、救災能力。對於現時經濟是否比2020年發行特別國債時更嚴峻，他僅回應指，今年第三季來整體經濟回升趨勢更趨明顯，多個領域已有些正面變化；他又補充說，當國債資金投入使用後，客觀上有利帶動國內需求，進一步鞏固內地經濟回升向好趨勢。

外界亦關注中央財政加槓桿後，將導致傳統的3%財政赤字率紅線繼2020年的3.6%及2021年的3.2%之後再次失守。朱忠明強調，今年赤字率料升至約3.8%，但政府負債比率仍處合理區間，整體風險可控。他續指，增發國債會全部列為中央財政赤字，還本付息亦由中央承擔，即不會增加地方償還負擔。

據券商分析，財政部在第四季出手目的之一，是提振社會預期和信心；其二是為明年穩增長，特別是首季經濟增長提供政策彈藥。如果延遲到明年兩會再審批國債，則要第二季才落實，而明年首季由於基數較大等因素，仍面臨較大增長壓力，故需財策提前部署。是次調整財赤預算，可能意味未來數年財策更積極，3%或不再成為赤字率的限制。

不過，麥格理等外資機構仍大潑冷水，指發債不會扭轉局面。野村進一步指，增發國債大部分資金預計或到明年，甚至未來兩至3年才能使用。外媒消息指，中國國務院還須遏制12個高風險地區債務增長，包括規定地方政府融資平台(LGFV)的債務升幅不得高於所在省份的企業平均貸款增長率。

為配合寬鬆政策，中國人民銀行昨進行5,000億元的7天期逆回購，淨投放3,950億元，連續6日「放水」共2.53萬億元。惟A股3大指數升勢不斷收窄，滬綜指、深成指由開市不久最多急漲1.05%、1.41%，轉眼在收市時縮至0.4%、0.47%，收報2,974點及9,528點；深創指更反高潮倒跌0.9%。兩市主板成交8,083億元，外資趁機獲利回吐，全日錄淨沽出12.95億元。