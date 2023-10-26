鄧建初：金融動盪　股民如何面對才能自保？

「世事難料」再次在中東局勢上演，有誰估計得到哈馬斯組織成功突襲擁有世界第四大情報網的以色列？後者隨即報復式瘋狂空襲哈馬斯藏身之地加沙地帶，並以「斷水斷電斷糧」方式圍困二百多萬加沙民眾。全球焦點亦馬上由「俄烏戰爭」轉移去「以哈大戰」。與巴勒斯坦同聲同氣的阿拉伯國家如何應對難以預料，在此情況下，全球金融市場動盪不已，金價及油價飆升，拖累股市下跌。

早前，初哥曾在此欄指出，大戶們冷不提防哈馬斯有如此大膽動作，遂吼成交低迷時，盡量舞高美股以圖在高位甩身。一如所料，美股反彈後迎來多日下跌，不知底細的風派股民，如在高位追入已被套牢，不捨得輕微止蝕的話，現時變成進退兩難局面。

屋漏兼逢連夜雨，為對付由「俄烏戰爭」帶來的嚴重通脹，美國聯儲局持續暴力加息，已令個別地方銀行倒閉。近期更連累國債暴跌，公布之經濟數據時好時壞，通脹仍高於聯儲局的願望。除了今年至明年中減息無望，會否繼續加息，尚未敢太早下判斷。

處於極不明朗的投資環境，股民只能摸着石頭過河，寧願等待個別實力股急插時，看看有否低撈博反彈的機會，勝過見升才追升的風派策略。當然，如入市後不對路，亦應先行輕微止蝕，等待再度急插才再次出擊為妙。如克服不了恐懼之心，則宜採取觀望態度，等待局勢明朗才作打算。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)