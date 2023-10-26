鄧聲興：重啟投資移民　利好金融服務業

據國際投資移民公司Henley & Partners近期發表的《 2023年世界最富裕城市報告》，香港2022年至少擁有100萬美元可投資資產的富有人士數目為12.95萬人，按年減少27%。另據本港稅務局局長早前透露，當局預計2022至2023財政年度合共發出273萬份個人報稅表，即較過去兩個財政年度少發了24萬份個人報稅表，且近兩個財年離境清稅申請合計約11.26萬例。萬寶盛華近期發表的《雇傭前景調查》亦指出，85%香港僱主面對人才短缺問題，達17年高位，為全球較嚴重地區。基於勞動人口流失、富豪數目減少及復常後經濟振興需求，吸引資金及人才對本港發展十分重要，本港政府亦銳意「搶企業，搶人才」。

近日，政府《施政報告》進一步公布了吸引人才及企業來港的系列措施，其中包括交代「資本投資者入境計劃」門檻。報告指出，本次計劃將於明年正式啟動，以舊有計劃為基礎，且投資項目仍不計及房地產投資，在本港投資股票、基金、債券等3,000萬元或以上的合資格者，可按計劃申請來港，或將於年內交代細節。

香港投資移民計劃有廣闊的市場及前景，此次時隔8年後重啟或將對本港經濟及相關企業有不少提振。據香港入境事務處數據，從2010年至2015年停止接受申請為止，全球共有34,759人申請「資本投資者入境計劃」。有數據統計，本港2003年至2015年期間推出的投資移民計劃合計批出約3.5萬宗申請，吸納逾3,000億元投資額。此次再度重啟投資移民計劃，或將面臨較多的積壓需求，保守估算重啟計劃的首年或有多達8,000宗申請，或吸引2,000多億元資金來港。

此外，此次《施政報告》亦提出鞏固金融中心競爭力及股票市場競爭力的系列措施，包括將降低股票印花稅稅率、強化離岸人民幣業務、改革GEM市場及持續促進股票市場發展等。相信隨着相關政策落實及「資本投資者入境計劃」落實，將有利於增強香港資產管理、財富管理、及包括中小型券商在內的金融及相關專業服務業發展，對本港經濟及人才市場或有不小提振。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)