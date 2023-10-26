南韓第三季GDP按年增長1.4%　高於預期

隨着出口和民間消費按季朵回升，南韓第三季經調整國內生產總值(GDP)按季增長0.6%，增速按季持平，略高於市場預期，且為連續三個季度增長；按年增長1.4%，增速亦高於市場預期的1.1%，較第二季按年增速加快0.5個百分點。不過，能否實現南韓央行的全年增長目標(1.4%)則尚不明朗。

綜觀各領域表現，餐飲住宿、娛樂文化等服務業帶動居民消費增長0.3%，政府消費增長0.1%，建設投資增長2.2%，設備投資則減少2.7%；出口以半導體和機械為主增長3.5%，進口以石油製品為主增長2.6%。

按經濟貢獻度計，淨出口、建設投資、居民消費對第三季度經濟增長的貢獻率分別為0.4個百分點、0.3個百分點、0.2個百分點，而設備投資拉低了GDP增速0.2個百分點。按行業，農林漁業增長1%，製造業增長1.3%，建築業增長2.4%，服務業增長0.2%，水電燃氣業減少1.4%。

另外，南韓第三季度實際國內總收入(GDI)按季增加2.5%，高於實際GDP增速。

分析指出，南韓的貿易勢頭可能在本季度加速，10月份首20天的數據亦顯示，該國出口是一年多以來首次恢復增長，表明外部需求恢復可能有助維持淨出口對GDP的積極影響。不過，由於南韓經濟對全球能源價格和消費者需求變化高度敏感，當局正面臨一系列風險，包括以巴衝突，以及中美博弈，都為經濟前景添上不明朗因素。