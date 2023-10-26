零跑汽車獲Stellantis入股　股價曾挫14%

零跑汽車股價曾挫14.4%，低見31.5港元；最新報32.7元，跌11.1%。

公司獲Stellantis告知，Stellantis可能於同日或前後就買賣大華技術持有的公司4,500萬股內資股及4,500萬股H股與大華技術訂立買賣協議。

公司與Stellantis訂立合營公司成立協議，內容有關雙方成立合營公司，司及Stellantis分別擁有合營公司的49%及51%權益。公司須支付資本承諾總額的49%，即現金980萬歐元；及Stellantis須支付資本承諾總額的51%，即現金1,020萬歐元。合營公司將成為Stellantis的併表附屬公司。

公司建議與合營公司訂立獨家許可協議及貨品銷售框架協議。根據(i)獨家許可協議，公司將授予合營公司知識產權的獨家許可，使合營公司能夠(a)於有關地域銷售及分銷LPM產品、售後服務零件及本地生產LPM產品，及(b)於有關地域製造及銷售本地生產LPM產品及本地生產售後服務零件，以及製造零部件，及(c)就前述提供服務及配套活動；及(ii)貨品銷售框架協議，公司將不時(a)向合營集團出售LPM產品，以供於有關地域分銷，(b)出售不時所需的零部件，以供製造本地生產LPM產品及(c)出售售後服務不時所需的售後服務零件。