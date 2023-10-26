納指挫2.4%　圓匯跌穿150

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.27%，報106.56；港匯見7.8213；離岸人民幣(CNH)報7.3276；美元兌日圓處150.11；歐元報1.0564，英鎊報1.21。金價處1,982.92美元。布油報90.13美元，紐油報85.2美元。比特幣(Bitcoin)升1.6%，報3.44萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水30點。

●道指收報33,035點，跌105點或0.32%；標指收報4,186點，跌60點或1.43%；納指收報12,821點，跌318點或2.43%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,116點，升30點或0.18%。

●10月恒生指數夜期收報17,158點，升27點，高水73點，成交15,335張。

●紐約期油收報每桶85.39美元，升1.65美元或1.97%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.13美元，升2.06美元或2.34%。

●紐約期金收報每安士1,994.9美元，升8.8美元或0.44%。

●英國富時100指數收報7,414點，升24點或0.33%；德國DAX指數收報14,892點，升12點或0.08%；法國CAC指數收報6,915點，升21點或0.31%。

●極兔速遞12元定價，人人有份。

●加拿大央行維持利率不變，符合預期。

●南韓第三季GDP按年增長1.4%，高於預期。

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